Treinamento para a Operação Carnaval 2019 começa dia 4 de fevereiro

O treinamento destinado a profissionais quevão atuar no Carnaval de 2019 vai acontecer entre os dias 27 de fevereiro a 6 de março, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Os profissionais são das esferas municipal, estadual e federal, além do setor privado.

Foi realizado uma reunião de alinhamento operacional do Carnaval na última sexta-feira, 25, que contou com a participação de 35 organizações.

Durante a reunião, todos puderam ter maiores informações sobre o planejamento do evento, o funcionamento do CICC durante os dias de ativação, instrução de manuseio de ferramentas e sistemas operacionais.

“Precisamos estar alinhados e conscientes de que o trabalho durante um grande evento, como o Carnaval, é em rede, ou seja, a ação de um ente impacta no trabalho do outro. Apesar de muitos profissionais já terem participado de outras edições, todo ano aprendemos coisas novas e melhoramos os serviços prestados à população e ao folião”, afirmou o tenente-coronel, Marco Oliveira, responsável pela Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO).

adblock ativo