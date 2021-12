Transportes têm funcionamento especial durante o Carnaval

Os meios de transporte de Salvador vão operar em esquema especial durante o período de Carnaval, a partir desta quinta-feira, 4. A mudança inclui ônibus, metrô, táxis, Elevador Lacerda e Planos Inclinados. Além disso, a Prefeitura irá disponibilizar transporte entre os circuitos da folia, através do sistema 'Expresso do Carnaval'.

Confira as alterações:

Ônibus

As cerca de 400 linhas de ônibus vão ser divididas em três faixas de horário, de acordo com a demanda apresentada. No período com menos usuários, das 5h às 13h, a frota atuará com 50% dos coletivos. Já no horário de maior pico, das 13h às 5h do dia seguinte, haverá 70% da frota de cada linha em funcionamento. Na madrugada, 144 linhas vão operar.

Já os micro-ônibus do Subsistema de Transporte Coletivo Complementar (STEC) terão 71 linhas circulando diariamente, por 24h, com maior intensidade na madrugada. Esses coletivos vão atender trechos do Vale do Canela, Av. Garibaldi e Praça Cayrú, com roteiros para Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás.

Haverá, ainda, a criação de pontos de ônibus especiais durante o Carnaval nas avenidas Anita Garibaldi, Centenário e Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Metrô

Todas as estações da Linha 1 (Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro, Bom Juá e Pirajá) ficarão abertas das 5h30 à meia-noite na quinta, 4. Já da sexta, 5, até a terça, 9, o sistema funciona desde as 5h. Na quarta de Cinzas, 10, o horário será das 5h às 22h. O metrô começou a cobrar passagem em janeiro, no valor de R$3,30. Apenas o trecho Pirajá-Bom Juá está operando sem cobrança de tarifa.

A concessionário CCR Metrô informou que serão usados portais de detector de metal em acessos e horários estratégicos. A empresa divulgou, ainda, mapas do percursso entre as estações e os circuitos para auxiliar os foliões [confira abaixo].

Táxis

Estarão disponíveis dois corredores de táxis, além de 15 pontos espalhados pela cidade; um na avenida Oceânica, entre curva da Paciência e a Praça do Sol, com desvio para a Rua Senta a Pua, e outro na avenida Centenário, entre o retorno compartilhado em frente ao Habib´s até o último retorno próximo à Rua Miguel Bouriner.

Os mototaxistas estão autorizados a utilizar a Bandeira 2 a partir das 18h da quinta, dia 4, até às 12h da quarta de Cinzas, dia 10.

Elevador e Planos Inclinados

O Elevador Lacerda funcionará de forma gratuita a partir da meia-noite do quarta, 3, até as 12h da quarta de Cinzas, 10. Já o Plano Inclinado Liberdade-Calçada erá gratuito entre os dias 4 e 9, das 6h às 23h; e os Planos de Gonçalves e Pilar nos dias 4 e 5, das 7h às 19h e no dia 6, das 7h às 13h, quando será fechado e reaberto no dia 10, a partir das 12h.

Expresso Carnaval

Os ônibus do 'Expresso Carnaval' vão levar os foliões para os circuitos da folia. Os veículos sairão do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Arena Fonte Nova a cada 15 minutos, com tarifa de ida e volta no valor de R$ 25 a partir dos shoppings, e R$ 10 para quem sai da Arena.

O sistema terá as seguintes linhas e pontos de paradas:

Arena Fonte Nova: Paradas na Av. Centenário (atrás do Vitória Center) e Av. Garibaldi (Instituto de Geociências);

Salvador Shopping - Ondina: Parada em Ondina, no ISBA;

Salvador Shopping-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center);

Salvador Norte Shopping-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center);

Salvador Norte Shopping-Garibaldi: Parada na Av. Garibaldi (Instituto de Geociências).

Qualquer pessoas pode ter acesso aos veículos,e não apenas aqueles que deixarem seus carros estacionados nos pontos de acesso.

Mapa de percurso entre a Estação Campo de Pólvora e o circuito Batatinha (Foto: Divulgação | Semob)

Mapa de percurso entre a Estação Lapa e o circuito Osmar (Foto: Divulgação | Semob)

