Transporte para o Carnaval conta com 2,6 mil ônibus

A partir desta quinta-feira, 23, 2.600 coletivos, divididos em 140 linhas, atuarão em três faixas de horário para atender os foliões do Carnaval de Salvador. Das 5h às 13h, o sistema terá 50% da frota disponível. Entre 13h e 21h, a população contará com 60% da frota. Já das 21h às 5h, serão disponibilizados 70% dos veículos, de modo que ninguém perca o horário de saída dos blocos e que o retorno para casa ocorra em segurança. Ao todo, 12 mil rodoviários vão atuar nos onze dias de festa, informa a prefeitura.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) fará a fiscalização do serviço e por isso, uma operação especial acontece entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. Para controle e fiscalização do transporte, a secretaria contará com seis bases operacionais em pontos estratégicos, com cerca de 870 prepostos e 40 viaturas, que trabalharão nas ruas e no Centro de Controle Operacional (CCO).

Linha gratuita

Uma linha gratuita ligando a Estação da Lapa ao bairro do Calabar passa a operar a partir da quinta. Pensado exclusivamente para a folia, o serviço de traslado contará com 36 veículos e funcionará durante 24h, a partir de 5h de 23 de fevereiro, seguindo até 10h da Quarta-feira de Cinzas (1º).

Esta será a única linha de ônibus que irá circular na Avenida Centenário durante a folia, informa a Semob. Na Lapa, os usuários terão acesso às demais linhas do sistema, como também aos demais meios de transporte ofertados na capital, de forma a ordenar o deslocamento das pessoas no entorno da festa.

Com objetivo semelhante, também será criada uma linha conectando os bairros de Ondina e Costa Azul, com o seguinte itinerário: Ondina; Rua da Paciência; Largo da Mariquita; avenidas Amaralina e Otávio Mangabeira; Costa Azul; Retorno próximo ao Bambara; Rua Fernando Menezes Góes; Avenida Manoel Dias da Silva; Rua Visconde de Itaboraí; Rua Osvaldo Cruz; Largo da Mariquita; Rua João Gomes; Rua da Paciência; Ondina.

Estacionamentos

Será disponibilizada uma frota composta por 50 veículos, que sairá a cada 15 minutos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping. Adquirindo o ingresso para o veículo, os motoristas ganham o direito de estacionar os carros nesses shoppings e buscá-los após a festa.

Cada bilhete custa R$ 25, sendo R$ 5 do cartão, que pode ser recarregado e utilizado por uma família inteira. Ou seja, a partir da segunda viagem, o trecho ida e volta passa a custar R$ 20, já que não há mais o custo do cartão. O bilhete já está disponível nos postos de venda instalados no Salvador Shopping (Piso L1) e no Salvador Norte Shopping (Espaço Cliente – Piso L1).

O Expresso Carnaval possui quatro linhas e seis pontos de paradas. A primeira linha ligará o Salvador Shopping ao bairro de Ondina, com parada no Instituto Social da Bahia (Isba). A segunda linha liga o Salvador Shopping à Barra, com paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Avenida Centenário (atrás do Vitória Center). O terceiro itinerário conecta o Salvador Norte Shopping ao Shopping Barra, com paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Avenida Centenário (atrás do Vitória Center). A conexão restante liga o Salvador Norte Shopping à Avenida Garibaldi, com parada no Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Ufba/Campus Garibaldi).

Micro ônibus

Além do sistema convencional, o folião poderá contar com os veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), que terá 45 linhas operando das 4h à 0h, atendendo usuários no Vale do Canela, Avenida Garibaldi e Praça Cairu. Os microônibus terão como destino as seguintes localidades: Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás.

Taxis

Com autorização de cobrança de Bandeira 2 a partir das 18h do dia 23 de fevereiro até 12h de 1º de março, 7,3 mil táxis estarão disponíveis aos foliões. Para garantir a fluidez no trânsito e facilitar o ir e vir da população, foram criados corredores exclusivos para este tipo de transporte. Um deles fica na Avenida Oceânica, entre a curva da Paciência e a Praça do Sol, com desvio para a Rua Senta Pua, em Ondina. O outro corredor está localizado na Avenida Centenário, entre o retorno compartilhado em frente ao Habib´s e o último retorno nas proximidades da Rua Miguel Burnier.

De acordo com a Semob, todos os táxis com acesso a essas vias deverão utilizar as faixas exclusivas para embarque e desembarque de passageiros. Para facilitar a vida dos usuários deste sistema, os pontos de táxi ficarão localizados no Viaduto Menininha do Gantois (Vale do Canela), no Colégio Central (Avenida Joana Angélica), em frente ao Instituto Feminino da Bahia (Politeama de Cima), na parte interna da Estação da Lapa (parte interna), ao lado do posto policial do Terminal da Barroquinha, na Rua do Tijolo (ao lado do Viaduto da Sé), na Praça do Sol, nas proximidades do Colégio Isba, em Ondina, na Rua Edgard da Mata, via perpendicular à Avenida Adhemar de Barros, na Avenida Centenário, próximo à Rua Airosa Galvão, na Praça Cairu, na Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos), na Ladeira do Taboão (próximo à Praça do Pelourinho), no Porto da Barra (Rua Barão de Serigy, próximo ao Hotel Sol Barra), na Avenida Anita Garibaldi (saída da Rua Agnelo de Brito), e na Avenida da França (próximo ao Galpão 7 da Codeba).

adblock ativo