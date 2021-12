Trânsito será alterado em nove bairros para o Carnaval

Além dos circuitos tradicionais, Salvador também terá Carnaval em nove bairros: Itapuã, Liberdade, Periperi, Cajazeiras X, Plataforma, Boca do Rio, Piatã, Pau da Lima e no Nordeste de Amaralina. O tráfego nestas localidades terá alterações entre sábado, 10, e terça-feira, 13, por conta das festas.

Confira as mudanças:

Itapuã - motoristas não poderão circular e nem estacionar na rua Aristides Milton, entre a praça da Sereia e o acesso à ladeira do Ibama, e na ladeira do Abaeté nos dias 10 e 11 (sábado e domingo) das 16h às 03h. Na segunda-feira, 12, o mesmo procedimento acontece das 16h à 0h.

Como opção de tráfego, os veículos com destino à rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências poderão seguir pela avenida Dorival Caymmi, rua Paulo Afonso Baqueiro, ladeira do Mirante do Abaeté, largo do Abaeté, ladeira do Abaeté.

Já os veículos provenientes da rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego a Ladeira do Abaeté, largo do Abaeté, ladeira do Mirante, rua Paulo Afonso Baqueiro e a avenida Dorival Caymmi.

Liberdade - a circulação e o estacionamento estarão proibidos na rua Lima e Silva, entre a Lapinha e a rua Pero Vaz das 16h às 03h, dos dias 10 e 12 (sábado e segunda-feira), e das 13h às 3h do dia 11 e 13 (domingo e terça).

Além disso, ocorrerá instalação de barreiras de trânsito, nos mesmos dias e horários, nos seguintes trechos: Estrada da Liberdade; rua Francisco Blanco; Estrada da Liberdade; rua Arquimedes Pessoa; Estrada da Liberdade; rua Gonçalves Lêdo; Estrada da Liberdade; rua Bruna Seabra; Estrada da Liberdade; rua Euzébio de Queiroz; Estrada da Liberdade; rua Domingos Requião; Estrada da Liberdade e rua da Esperança.

Como opções de tráfego para quem segue para o Centro é acessar a rua Lima e Silva, rua Pero Vaz, rua Dr. Eduardo Santos, rua Conde de Porto Alegre, praça Conselheiro João Alfredo (largo do Tamarineiro). Já para quem vem do centro e vai para o bairro, a orientação é seguir pelo largo da Soledade, rua Saldanha Marinho, praça Conselheiro João Alfredo (largo do Tamarineiro), rua Conde de Porto Alegre, rua Dr. Eduardo Santos, rua Pero Vaz e a rua Lima e Silva.

Periperi - a interdição acontece nas vias que dão acesso à praça da Revolução: rua Osvaldo Deway, rua Carlos Gomes, rua Cristóvão Ferreira, rua Domingos Pires, entre a praça da Revolução e a rua Aristides Melo, travessa Gal. Labatut, rua Frederico Costa, rua Natanael Palma. Os bloqueios permanecem no período de 10 a 13 (sábado a terça-feira), das 16h até as 04h, respectivamente.

Cajazeiras X - o estacionamento de veículos será proibido na rua G, Setor C, Fazenda Grande I, nas proximidades do campo de futebol Pronaica. O período é de 10 a 13 (sábado a terça-feira), das 16h às 03h.

Plataforma - a circulação de carros e o estacionamento serão proibidos no entorno da praça 15 de Abril (final de linha de Plataforma, ao lado do Colégio Estadual Plataforma), no período de 11 a 13 (domingo a terça-feira) das 16h às 03h.

Boca do Rio - não será autorizada a circulação e estacionamento de veículos na via interna da avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã no período de 10 a 13 (sábado a terça-feira), das 16h às 03h.

Piatã – por conta de um evento na praça de Piatã, estará proibida a circulação e estacionamento de veículos na via interna da avenida Octávio Mangabeira, trecho de Piatã, sentido Itapuã, entre os dias 10 e 13 (sábado a terça-feira), das 16h às 03h.

Pau da Lima - a circulação de veículos e estacionamento serão proibidas no final de linha de Pau da Lima, na praça Nossa Senhora Auxiliadora, nos dias 12 e 13 (segunda e terça-feira), das 16h às 03h.

Nordeste de Amaralina - a rua Reinaldo Matos, final de linha do Nordeste de Amaralina, estará interditada até o Sítio Coreano, na rua Mestre Bimba a partir das 16h desta quarta, 7, até as 3h desta quinta, 8, e entre os dias 8 e 13 (quinta e terça-feira), das 08h às 03h do dia seguinte.

Ainda nesta quarta, haverá a instalação de barreiras das 16h às 03h desta quinta, e entre os dias 08 e 13 (quinta e terça-feira), das 08h às 03h, nos trechos da rua Reinaldo de Matos; na ladeira Serra Verde; rua Cristóvão Ferreira; 2º Travessa Adelmário Pinheiro; rua Cristóvão Ferreira; rua Alto do Campim – na altura da Olivep de Construção; rua do Norte; rua Gilberto Maltez; rua do Norte; 4º Travessa do Norte Panificadora Irmãos Andrade; rua do Norte; rua Paulino Bispo; rua do Norte; rua do Nagé; rua do Norte; rua Professor João Luiz Barreiro; rua do Norte; rua Dr. Edgar Barros; rua do Norte; rua Mestre Bimba; rua José Inácio do Amaral Lotus Hotel.

