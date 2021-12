Trânsito e mobilidade no Carnaval 2019: confira o que muda

De acordo com o site da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), foram implementadas algumas melhorias na mobilidade no entorno dos circuitos do Carnaval de Salvador 2019. A intenção é que não existam acidentes fatais na cidade, resultado que foi alcançado na folia do ano passado, para isso, foram feitas alterações no tráfego e regras de circulação e estacionamento.

As mudanças serão feitas na Barra, Ondina, Canela, Rio Vermelho, Graça, Corredor da Vitória, Campo Grande e Largo Dois de Julho. No endereço mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br, é possível encontrar informações sobre zonas de restrição, barreiras, estacionamentos de zona azul, credenciamento, transporte, entre outras.

Em relação às regras de circulação, a Transalvador manteve o projeto de mobilidade que foi implantado desde 2014 no entorno dos principais circuitos da festa. Existem cinco zonas de restrição de tráfego, onde só poderão circular veículos credenciados e identificados com adesivos que serão distribuídos antes do Carnaval.

As zonas serão subdivididas, conforme o mapa abaixo.

Algumas vias terão restrições parciais de circulação ou serão acessadas apenas por transportes coletivos, táxis ou mototáxis, veículos comuns deverão evitá-las. São elas: avenida Centenário, avenida Oceânica, avenida Garibaldi e avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

A preferência deve ser dada aos estacionamentos remotos no Shopping Salvador e Salvador Norte Shopping. Serão ofertadas vagas de estacionamento em via pública, no entorno dos circuitos, para proporcionar mais fluidez ao tráfego. É necessário ficar atento à sinalização e só estacionar em local permitido, evitando contratempos com a fiscalização de trânsito. Além disso, a preferência deve ser dada aos estacionamentos remotos no Shopping Salvador e Salvador Norte Shopping.

Mais de duas mil vagas estarão disponíveis nos estacionamentos desses shoppings, que funcionarão a partir de quinta-feira, 28, durante 24h. As linhas expressas de ônibus para os circuitos estarão disponíveis entre 13h e 05h, até a madrugada do dia 6.

Postos de atendimento funcionarão, a partir do dia 11/02 até o dia 27/02, de acordo com o horário de funcionamento de cada shopping: Shopping Barra, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. A Transalvador também oferece uma equipe de atendimento, na sede do órgão, das 08 às 16h, de segunda a sexta.

Para o folião que desejar utilizar táxi, basta ficar atento ao mapa abaixo.

