Transalvador autua 5.324 veículos durante o Carnaval

Somente na noite desta terça-feira, 17, último dia oficial do Carnaval, 33 motocicletas foram removidas durante a fiscalização da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) na avenida Centenário e em Ondina.

As principais infrações, segundo o órgão, foram a falta de equipamentos de segurança e documentação e licenciamento vencido.

Durante todo o período da folia, foram recolhidas 170 motos, com o apoio do Esquadrão Águia da Polícia Militar.

Balanço

Segundo levantamento da Transalvador divulgado nesta quarta-feira, 18, do total de veículos (carros e motos) que passaram pela fiscalização, 5.324 foram autuados e 925 removidos ao pátio do órgão, no Vale dos Barris. O número foi menor do que em 2014, que registrou 1.045 remoções.

Além disto, 2015 também registrou 282 acidentes, que deixaram 82 feridos e um morto, contra 400 ocorrências no ano passado, que resultaram em 109 feridos e sete mortos.

Durante as blitzes de alcoolemia realizadas na capital baiana neste período, foram abordados 2,392 condutores, dos quais 529 foram autuados. Segundo a Transalvador, oito deles consumiram acima de 0,30 mg de álcool por litro de sangue e foram encaminhados a uma delegacia. Também foram apreendidas 463 carteiras de habilitação.

Motoristas profissionais

Paralelamente às blitzes, foi realização uma operação especial para fiscalizar motoristas profissionais, que abordou 763 taxistas, 733 motoristas de ônibus, 718 condutores da Prefeitura e 83 motoristas de trios elétricos.

