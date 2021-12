Tony Salles leva energia do pagode do parangolé à avenida

O Parangolé é uma das principais bandas de pagode da Bahia, desde que foi criada, em 1997. Liderando o grupo há cinco anos, o cantor Tony Salles é a voz de vários hits do verão, como a música “Sarra Toma”. Com um DVD gravado recentemente, a banda lota as festas e casas de show por onde passa.

Para Tony, o segredo desse sucesso é dedicação e entrega: “Ter nossas músicas sendo escutadas, apreciadas e queridas pelo povo é a nossa maior realização. Eu costumo dizer que todo o trabalho que é bem-feito tem a sua recompensa, justamente, quando este resultado é alcançado”, avalia o artista.

No sábado de Carnaval, o grupo vai puxar o tradicional bloco As Muquiranas, no circuito Osmar (Campo Grande). Tony, que já tem passagem pela agremiação, conta que é uma honra participar da folia de Momo no bloco dos travestidos.

“Tive a experiência de sair com a família Muquiranas quando ainda estava no meu projeto solo. Voltar agora com o Parangolé está sendo mais do que uma honra, o bloco é de uma energia maravilhosa! A minha fantasia já está quase pronta e vou chegar bem linda na avenida”, revelou o artista aos risos.

Tony é um cantor conhecido pela performance de palco, para o delírio dos fãs. Sobre a energia que o move nos trios e palcos, ele é assertivo: ela vem do povo!

“Conto com a melhor fonte de energia que existe, que é a que vem do povo. Subir no palco e encontrar aquela multidão me esperando é algo que não consigo explicar”. E emenda: “Confesso que sou uma pessoa muito dedicada na minha performance, então, sigo uma alimentação balanceada, pratico atividades físicas e o principal: amo dançar. Está no meu sangue! Escuto um batuque e já estou querendo sambar. A dança, assim como outras artes, nos faz ultrapassar limites, nos leva a evoluir e é maravilhoso”.

Mesmo não sendo mais novato na folia, Tony não esconde que ainda sente frio na barriga ao subir nos trios. Para ele, esse é um fator impulsionador para dar o seu melhor. “Nunca quero perder o frio na barriga. É justamente essa sensação que me move e me faz evoluir. Vai chegando a hora de subir no palco e eu vou suando, fico fazendo um check-list na minha cabeça, para ter certeza que tudo está ok”.

Na cola do artista:

Bloco: As Muquiranas

Quando: 10, SÁBADO

Circuito: OSMAR (CAMPO GRANDE)

PERFIL:

Criado em 1965, é o bloco mais tradicional do Carnaval de Salvador. Formada apenas por homens, a agremiação se destaca pelas fantasias

