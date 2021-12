Tonho Matéria lançou 'lôra' para o mundo

Tonho Matéria é um compositor de mão cheia. Não à toa, suas músicas ganharam o mundo nos tempos áureos do axé music, nos anos 90. Ao Papo Axé, ele conta dois momentos inesquecíveis vividos naquela época. Confira!

Muitas lembranças engraçadas da folia?

Tenho várias. Mas vou te contar uma que, apesar de um pouco hilária, também foi um grande susto. Quem toca em trio sabe que, às vezes, é preciso se agachar um pouco para não bater a cabeça nos fios. Nesse dia, vacilei e acabei batendo as costas numa lâmpada quebrada. Quando minhas costas tocaram no bocal, levei a carga. Fiquei zonzo na hora. Quase caí de cabeça de cima do trio.

E algum episódio inesquecível?

Em 1993, na Avenida Sete, de cima do trio, vi duas garotas com os corpos pintados com as cores de uma marca de cerveja. Pediram pra subir e dançar com a gente. Beleza! Subiram e dançaram o 'Melô do Tchaco', sucesso naquele ano. Curtiram, foram embora, tudo normal. Um ano depois, em 1994, uma dessas meninas se tornaria fenômeno no Brasil. Essa garota era a Carla Perez, a loira do Tchan.

