Tito Bahiense e Davi Moraes são atrações do JazzTrio na Barra

O JazzTrio Rumpilezz, idealizado e desenhado pelo maestro Letieres Leite, irá animar os foliões no sábado, 25, às 21h30, no circuito Dodô (Barra-Ondina) e terá como convidados o cantor Tito Bahiense e o guitarrista Davi Moraes.

No desfile, ele promete um repertório conectado com a história da Orkestra Rumpilezz, que, nos 10 anos de existência, tem dois discos autorais, uma turnê nacional com uma homenagem a Dorival Caymmi e encontros com grandes artistas da música brasileira, como Lenine e Gilberto Gil, além de muito samba e ijexá.

O JazzTrio é uma realização da Orkestra Rumpilezz e da Janela do Mundo, com apoio da Prefeitura de Salvador e patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

