Timbalada ressurge de cara nova

A Timbalada traz axé pra você, e, nesse Carnaval, está de cara nova. Na capital dos ritmos, a banda percussiva mais famosa da Bahia, criada pelo cacique Carlinhos Brown, teve a responsabilidade de dar o tom que a folia precisa. Sob o comando dos cantores e músicos Paula Sanffer, Rafa Chagas e Buja Ferreira, a banda mostrou uma sonoridade única, para folião nenhum botar defeito.

Sobre o compromisso de fazer um Carnaval, pela primeira vez à frente de uma banda com quase 30 anos de história, Rafa Chagas garantiu que a entrega para o público foi total.

“Vejo essa responsabilidade de uma forma muito sincera e verdadeira, e também com muito amor e profissionalismo. A Timbalada é um movimento que sempre esteve em ascensão, por onde passaram vários cantores, e eu fui um dos escolhidos pelo mestre Carlinhos Brown para estar a frente dessa big band”, reconhece Rafa.

Com o bloco Timbalada, que completa aniversário de 25 anos de desfile, a banda levou toda a energia do timbal para a avenida, no circuito Dodô, da Barra à Ondina, na noite de sábado.

"As nossas expectativas foram as melhores possíveis. Comemoramos 25 anos do bloco Timbalada, foi um casamento. Eu estava em um relacionamento sério com a Timbalada e concretizamos o casamento", disse aos risos. E completou: “Nosso repertório estava lindo, com sete músicas inéditas que tinhamos lançado. Além disso, lançamos mais algumas canções durante o percurso, de quase oito horas”, comemorou Buja Ferreira.

Única mulher nos vocais, Paula Sanffer, que é uma multi-instrumentista, revela que ser cantora da banda é como a realização de um sonho.

“A sensação que eu tenho é de que sou uma vencedora, é uma sensação de superação. Sou uma pessoa que nunca imaginou estar em cima de um trio elétrico, representando uma nação. Hoje representa uma nação com muita força, muita energia, que é a Timbalada. Me sinto feliz e vitoriosa por ter vencido cada barreira, cada dificuldade que eu passei para estar aqui”, disse.

Para ela, que já tocou ao lado de Rafa na Mukindala, outra banda criada pelo cacique do Candeal, a mistura de ritmos da folia é inspiradora.

“Essa mistura de vários instrumentos é maravilhosa. E hoje, poder estar de perto, ouvindo o som do timbal, é fantástico. E quando mistura com o violão, com a guitarra, com o teclado, só me faz flutuar em notas e acordes que eu nunca cheguei. Essa mistura de ritmos me inspira a compor e a desenvolver bem o meu trabalho musical”.

