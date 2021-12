Timbalada, Olodum e Daniela se destacam no Campo Grande

As bandas Timbalada e Olodum e a cantora Daniela Mercury foram os destaques do último dia de Carnaval, nesta terça-feira, 9, no Circuito Osmar (Campo Grande).

O público não estava tão grande como nos últimos dias, com a rua em frente ao Teatro Castro Alves tranquila para se locomover. Mas a quantidade não interfereiu na animação.

O Olodum aproveitou a presença de Tonho Matéria, um dos primeiros vocalistas da banda, e relembrou "Elegibô", "E Lá vou Eu" e "Faraó", fazendo o público pular.

A banda homenageou as minorias. "O Olodum desfila em homenagem aos jovens negros, índios, ao povo marginalizado. O Olodum é a favor das minorias e a favor da npaz entre todos", disse o vocalista da banda, Mateus Vidal, no Campo Grande.

A Timbalada agitou o público com "Cachaça" e "Água Mineral". Já na saída da passarela, comandou a famosa volta no trio elétrico ao som de "Latinha". Os foliões nem pareciam que já estavam no último dia de Carnaval e pularam como se a festa ainda tivesse começando.

Denny, da Timbalada, cantou com Pierre Onasis o sucesso da banda Afrodisíaco, "Já é", e com a sambista Juliana Ribeiro lembraram de "Vem me Reggar", de Edson Gomes.

Daniela Mercury, puxando um trio sem cordas, arrastou um grande número de foliões. Muitos portavam bandeira do arco-íris, símbolo das minorias sexuais. Ela ncantou "Cidade da Música", uma homenagem a Salvador e foi acompanhada pelos foliões.

Os fãs faziam coreografias e corriam pelo Circuito de forma ordenada. Ela cantou no trajeto "Pérola Negra" e "Maibê Dandá".

Tays Reis onipresente

A Vingadora Tays Reis foi figura fácil no Campo Grande. Ela fez dueto com Márcio Victor, da banda Psirico, e com o cantor Battata, do hit Metralhadora.

Ela ainda participou do desfile do bloco As Muquiranas com Léo Santana. Na hora do hit do Carnaval, ela e Léo desceram do trio e cantaram no chão, junto aos foliões do bloco.

Igor Kannário ainda apareceu e Léo Santana cantou "Depois de Nós, é Nós de novo", do artista, que foi saudado com entusiasmo pelo público no Campo Grande.

