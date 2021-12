Timbalada, Baiana System e As Muquiranas entre as atrações deste sábado

Timbalada, Baiana System, Pablo, Pretra Gil, As Muquiranas e Armandinho Dodô e Osmar são alguns dos nomes que agitam este sábado, 10, no terceiro dia do Carnaval de Salvador. Os primeiros trios começam a desfilar às 15h no circuito Dodô (Barra - Ondina) e, às 12h30, no circuito Osmar (Campo Grande). A folia no Centro Histórico, no circuito Batatinha (Pelourinho), está prevista para as 16h.

Circuito Dodô

Na orla, o terceiro dia de folia inicia com Pututito Rex, seguido do Microtrio Ivan Huol Censura Livre. Logo depois, é a vez de Bell Marques, puxando o Vumbora/Siri com Todi. Na sequência, vem o gigante Léo Santana à frente do Nana Banana, seguido pela Banda Eva, no comando do Eva/Nu Outro. Na programação, ainda tem a apresentação da Timbalada e a Baiana System.

Circuito Osmar

No circuito mais tradicional do Carnaval de Salvador, o bloco da Saudade, liderado pela banda da Saudade, abre a programação. Depois, a irreverência de As Muquiranas, com Parangolé, toma conta da avenida. A banda Armandinho Dodô e Osmar também está entre as atrações. À noite, será a vez dos blocos afros com Malê Debalê, Muzenza, e o Ilê Aiyê. O trio independente BT- Rosy, com Rosy e Banda, fecha as atrações do Campo Grande.

Circuito Batatinha

Nas ruas do Centro Histórico, o samba vai dar o tom neste sábado. O Sambetão abre o dia, seguido de as Filhas de Gandhy. A banda Malcon X finaliza a folia no Pelô.

