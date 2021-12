Timbalada, Alok, Saulo e Léo Santana comandam esquente do Carnaval

O Circuito Orlando Tapajós - saindo do Morro do Gato, em Ondina, até o Farol da Barra - terá mais um esquente para o Carnaval nesta terça-feira, 21. Depois do Fuzuê e do Furdunço, agora é a vez da Timbalada, Léo Santana e Saulo comandarem a festa batizada de "Pipoco".

A folia começa às 19 horas, em frente ao Camarote Skol, no Morro do Gato. A banda Timbalada será responsável por puxar os foliões até o Farol da Barra, onde terá as apresentações de Saulo e Léo Santana no palco montado pela cervejaria. A noite ainda conta com o som de Dennis DJ e Alok.

adblock ativo