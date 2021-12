Tia Má: soltinha na buraqueira, Bê, quem me segura?

Tays Reis, a dona da zorra toda



Essa aí chegou chegando, cheia de remelexo xo xo! Ela fez bonito e deixou outras cantoras no vácuo. Esse carnaval foi dela. Tays Reis, a Vingadora, meteu seu paredão zangado e arrasou. 'Tra Tra Tra' no juízo e os marmanjos enlouqueceram, mas a Vingadora foi bacana com os meninas também e ficou delícia pra todo mundo.



Se ligue aí, galera!



Lutador de MMA na folia? Xô, confusão!

Oxente, Bê, me conte aí qual foi a ideia: saiu de casa todo organizado, meteu o tênis bala, a bermudinha de marca e quando chegou na Avenida foi procurar briga? Que cachaça errada! E aí quando a polícia chegou, levou para o cantinho da reflexão, você ficou todo escabreado... Ô, Bê, se oriente! Carnaval é para pular, ir atrás do trio, não para sair na mão. E agora, ficou bonito pra sua cara, Binho?



Se oriente, rapaz!

Não adianta lei nem multa: quando rola aperto o povo libera o xixi. E isso não é privilégio só dos rapazes, as meninas dão a descidinha e se aliviam. Você se oriente que isso, além de errado, é feio e anti-higiênico. Se compreenda, se organize e vê se acha o banheiro químico em 2017.



Garis arrasam | Artistas da limpeza



Eita que com eles não tem tempo ruim. Só na dança da vassoura, Bê. Os garis passam o rodo geral e ninguém reclama. Afinal, eles estão tirando lixo do circuito. E eu não tô falando dos cantores ruins...

"Eu dou o 'tra, tra, tra' para essa crise que tomou conta do País. Só de falar, eu já fico toda arrepiada. Toda hora é uma notícia ruim e isso atrapalhando a vida das pessoas".

Gisele Bispo, 24, trabalhadora Rural

RAPIDINHAS



Kannário, Binho, você é o cara mesmo



E o que falar de Igor Kannário? Ele continua levando o povo do gueto, no sapatinho. Com ele, a suingueira é certa e o povo dança, até mesmo sem botar o pé no chão. E ele já avisou que se 'Depois de nós, é nós de novo' não for, ele não vai mais. Apertou minha mente! E agora? O Carnaval vai ficar sem o príncipe? Porque a Vingadora já metralhou tudo...



Que cheiro esquisito é esse, pai?



A maldição do Cheiro de Amor se repete. Toda cantora que sai da banda vai sumindo aos pouquinhos. Xiii, o cheiro é forte... Alinne Rosa foi pouco comentada - nem mesmo sua pouca roupa fez sucesso. Já a nova vocalista da banda, estava sendo chamada de (di) VINA Calmon.



Quem é essa aí, papai? Arrasou!



Cheia de assunto, Veveta arrebentou a boca do balão como a mais bem vestida cantora de trio.



Fui, Bê, ano que vem tem mais!



Eita que passou rapidinho, galera! Foram cinco dias de festa e tia fez questão de acompanhar tudo, só para dizer, no final, que tem muita gente desorientada nessa Bahia. Fui!

