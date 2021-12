Thiaguinho, Harmonia e Brown agitam camarote no Carnaval

O sambista Thiaguinho, a banda Harmonia do Samba e o cantor Carlinhos Brown são algumas das atrações confirmadas do Camarote do Reino, localizando no circuito Barra-Ondina.

Na quinta-feira, 12, quem comanda a festa é a banda Psirico. Na sexta-feira, 13, Léo Santana e a banda Carrossel de Emoções vão se apresentar no local. Sábado, 14, Xanddy comanda o Harmonia do Samba. Carlinhos Brown se apresenta no domingo, 15. Já na segunda, 16, Thiaguinho vai apresentar sucessos da carreira solo e da época em que era o vocalista do Exaltasamba. No último dia da folia, terça, 16, a banda Aviões do Forró se apresenta no local.

O acesso acontece de quinta (12) à terça-feira (17), das 18h às 5h. Os ingressos já estão sendo vendidos no site www.ticknet.com.br. A classificação é 18 anos.

