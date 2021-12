Teus Santos vai animar três dias de folia em Salvador

O cantor e compositor Teus Santos terá um Carnaval movimentado. Com um repertório carnavalesco que vai do pagode ao sertanejo universitário, ele vai puxar um trio independente, cantar no Palco Liberdade, da prefeitura de Salvador, e se apresentar no camarote de Lícia Fábio.

No sábado, 25, às 21h, Teus Santos estará no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, com o trio independente Bahiatursa. Na noite de domingo, 26, ele tocará no Palco Liberdade, no bairro da Liberdade, em Salvador. Já na segunda-feira, 27, no fim da tarde, o artista marcará presença na Casa Bem Bahia by Licia Fabio, na Gamboa.

