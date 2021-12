Testes rápidos detectaram 35 casos de HIV no Carnaval

O balanço divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Projeto Fique Sabendo revela que 35 casos positivos para HIV foram diagnosticados durante o Carnaval. Em todos os postos municipais foram realizados 7.068 testes rápidos, 65% a mais do que na folia do ano passado, quando 4.820 testes foram feitos.

O Fique Sabendo é um projeto que visa estimular o diagnóstico precoce como forma de quebrar a cadeia de transmissão do HIV e DST's. Além do HIV, também foram diagnosticados 137 reagentes para sífilis, 16 para Hepatite C e 10 para Hepatite B. O projeto também prevê auxílio ao paciente durante todo o tratamento, que é ofertado gratuitamente pela rede municipal de saúde.



Segundo informações da Prefeitura, os pacientes soropositivos foram encaminhados para o Serviço Municipal de Assistência Especializada (Semae), na Liberdade, para acompanhamento médico e multiprofissional. Já os pacientes diagnosticados com reagentes para sífilis e hepatites devem comparecer ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Marymar Novais, que funciona no Dendezeiros, para realização de exame confirmatório.

Após o período do Carnaval, os testes ainda podem ser realizados gratuitamente durante todo o ano em 96 postos de saúde de Salvador.

