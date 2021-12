Testes rápidos detectaram 14 casos de HIV na folia

Em cinco dias de Carnaval, os postos de testagem rápida para detecção de doenças sexualmente transmissíveis registraram 79 pessoas contaminadas com sífilis, 14 com HIV e dois com hepatite. Ao todo, já foram feitos 868 atendimentos nos postos de Ondina (427) e Barra (441). Os postos funcionam na Adhemar de Barros e Centenário, a partir das 15h. Além dos testes, as unidades também distribuem preservativos masculinos e femininos além de material informativo sobre DST's.

Em Porto Seguro, desde sábado, foram totalizados 243 atendimentos até o começo da manhã de segunda. Foram detectados dois casos de HIV e 5 de sífilis.

Atendimentos

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as unidades da rede já atenderam, até 18h desta segunda-feira, 105 ocorrências, sendo 57 no Hospital Geral do Estado (HGE), 12 no Hospital Menandro de Faria, 11 no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, seis no Hospital Geral Roberto Santos e do Subúrbio, cinco Eládio Lasserré e oito ocorrências nas Unidades de Emergência: Cajazeiras, Curuzu e Pirajá.

As maiores incidências foram decorrentes de agressão física (57), seguida de arma branca (15) e queda (14).

