Testes rápidos detectam 14 casos de HIV em foliões no Carnaval

Quatorze casos de HIV foram detectados através do teste rápido que tem sido realizado nos circuitos do Carnaval na capital baiana e em Porto Seguro, a 707 km de Salvador. Foram realizados, ao todo, 3.392 testes, 55 positivos para Sífilis, 14 positivos para HIV, dois para hepatite B e dois para hepatite C.

Na capital, os postos de testagem para infecções sexualmente transmissíveis funcionam em Ondina, na avenida Adhemar de Barros, e outro na Barra, na avenida Centenário. Já em Porto Seguro, o posto está instalado na Passarela do Descobrimento.

O resultado do teste sai em 20 minutos e com ele é possível detectar infecções sexualmente transmissíveis (IST), como HIV/Aids, sífilis, além das hepatites virais.

