Teste gratuito de DSTs é disponibilizado no Carnaval

Os foliões do Carnaval de Salvador podem, durante os dias de festa, realizar o teste rápido para detecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV), sífilis e hepatites virais no estande da Secretaria de Saúde (Sesab), na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina.

Em 15 minutos o folião terá o resultado do teste e, caso seja positivo, será atendido por profissionais que orientarão para o início do tratamento.

Mesmo com os avanços que permitem a qualidade de vida dos portadores da doença, o único método de prevenção é com a prática do sexo seguro, utilizando camisinha.

A Sesab irá distribuir durante os dias de folia quatro milhões de preservativos, dos quais 600 mil foram entregues a entidades parceiras como a Uneb, unidades do SAC, além de secretarias estaduais.

