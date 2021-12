Território LGBT ferve no circuito da barra

Tarde e noite desta segunda-feira, 8, ferveram no Beco das Cores, antes conhecido como "Beco da Off" (antiga boate gay ambientada no local), na Barra. O novo nome foi lançado pela prefeitura de Salvador no dia 3 deste mês.

A oficialização do beco no Circuito Dodô, conhecido por ser o local tradicional de encontro do público LGBT, agradou boa parte dos frequentadores.

"Achei o novo nome maravilhoso. O anterior era obscuro, dava uma ideia de algo sombrio", opinou a gerente de floricultura que se identificou como Myss Tempestade, 38.

O estudante Maicon Cruse, 29, de Poções (BA) e frequentador do beco no Carnaval, concordou: "Gostei mais do atual nome. O outro vulgarizava o local, que não é assim. Agora é mais leve, bonito, colorido".

Larissa Athena, 23, curte o Carnaval no lugar há sete anos: "Temos que estar onde a gente se sente bem", disse a balconista, que foi direto da Mudança do Garcia.

As musas Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury eram as atrações mais esperadas. Ao som do hit Paredão Metralhadora, Ivete, que puxava o bloco Coruja, levantou os foliões que faziam, junto com ela, a coreografia da música.

Durante a passagem do bloco Largadinho, Claudinha recebeu o Troféu Wesley Rangel, da Itapuã FM, na categoria de Melhor Puxadora de Trio de 2016. Emocionada, a cantora atribuiu o prêmio ao público. "Eu tenho que agradecer tudo isso a vocês. Isso aqui é por vocês", declarou.

Cantando marchinhas e relembrando os antigos Carnavais, Daniela Mercury fez o desfile sendo aclamada pelos fãs. "Essa mulher é maravilhosa. Sou fã, incondicionalmente", disse o marqueteiro Juan Bomfim, 37.

