Terceiro dia de Carnaval tem pipoca de Anitta, Psirico e Igor Kannário

Axé, funk, pagode, forró e sertanejo. O terceiro dia do Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira, 24, será marcado pela mistura de ritmos nos três circuitos oficiais da festa: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

No Largo Tereza Batista, no Pelourinho, terá o encontro entre o cantor Gilberto Gil e o poeta Capinam, realizando a abertura oficial do circuito Batatinha.

No circuito Dodô, a programação começa às 15h. O público que estiver pela Barra-Ondina vai poder curtir atrás dos trios sem cordas de Anitta, Saulo, Igor Kannário, Psirico, Preta Gil e Daniela Mercury.

Além disso, os foliões também vão poder ver o show do cantor Thiaguinho e da banda Duas Medidas em palco montado no Farol da Barra.

No circuito Osmar, o Furdunço começa às 14h. Além de BaianaSystem, o público também poderá curtir a banda É o Tchan e o sertanejo Daniel Vieira em trios sem cordas.

>> Confira programação completa do Carnaval de Salvador

>> Circuito Dodô (Barra/Ondina)

Sexta - 24 de fevereiro

15h TRIO INDEPENDENTE - ED CITY

15h15 BABY LEGUAS / BLOW OUT - CLAUDIA LEITTE

15h45 SIRI COM TODI - CID GUERREIRO / SOM DO CÉU E CONVIDADOS

16h15 PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO

16h45 VUMBORA / NANA BANANA - BELL MARQUES

17h15 TIMBALADA - TIMBALADA

17h45 EVA - BANDA EVA

18h45 TRIO INDEENDENTE - DANIELA MERCURY

18h45 D + / BANANA CORAL - RAFA E PIPO MARQUES

19h15 ALÔ INTER / BURBURINHO - DUAS MEDIDAS E FIT DANCE

19h45 PROJETO ESPECIAL - ARRASTÃO DO PSI (PSIRICO)

20h15 PRA FICAR - AVIÕES DO FORRÓ

20h45 FISSURA / YES - TOMATE

21h15 PROJETO ESPECIAL - BLOCO DA PRETA NO 2222

21h30 TRIO INDEPENDENTE - ANITTA

21h45 TRIO INDEPENDENTE - IGOR KANNARIO

22h EU VOU - ALINE ROSA

22h30 TÔ LIGADO (SEM CORDAS) - ALEX DE CRISTO

22h45 TRIO INDEPENDENTE - RICARDO CHAVES

23h RODOPIÔ (SEM CORDAS) - GANG DO SAMBA

23h30 TRIO INDEPENDENTE - MARISTELA MULLER

23h45 TRIO INDEPENDENTE - ALEXANDRE PEIXE

>> Circuito Osmar (Campo Grande)

Sexta - 24 de fevereiro

14h DJ MOVEL

14h08 FOLIA MAMULENGO

14h16 PAROANO SAI MILHÓ

14h24 COMMANCHES DO PELÔ

14h32 QUABALES *

14h40 BANDA TALENTOS DO RECÔNCAVO

14h48 GRUPO SÓ SAMBA DE RODA

14h56 MAMAH SOARES E COLETIVO DI TAMBOR

15h06 RIXÔ ELÉTRICO

15h14 GARAMPIOLA

15h22 MICROTRIO IVAN HUOL

15h30 BANDA MARANA

15h38 AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ

15h46 JUAN E RAVENA

15h54 OUTROS BAIANOS

16h04 BANDA TALLOWAH

16h12 TOCO Y ME VOY

16h20 ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR

16h28 ALAVONTÊ

16h36 MAMETTO AFRO BANKOMA

16h44 PEU BAIANO E CONVIDADOS

16h52 VÍRGILIO

17h BANDA PIMENTA ELETRICA

17h08 BAIANASYSTEM

18h TRIO INDEPENDENTE - É TCHAN

18h15 POLIMANIA - PARANGOLÉ

18h30 ME DEIXA A VONTADE - EDU CASANOVA

18h45 BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - BABADO NOVO

19h15 SAUDADE É FOLIA - GRUPO MOVIMENTO

19h45 TRIO INDEPENDENTE - DANIEL VIEIRA

20h REDUTO DO SAMBA - HARMONIA DO SAMBA

20h30 Q FELICIDADE

21h ALVORADA - RAIMUNDO SODRÉ / ALOÍSIO MENEZES

21h ALVORADA - REINALDO PRÍNCIPE DO PAGODE / JULIANA RIBEIRO / BAMBEIA / GAL DO BECO / ROBERTO MENDES

21h30 OLODUM - BANDA OLODUM

22h30 FILHOS DE MARUJO - BANDA FILHOS DE MARUJO

23h SAMBA POPULAR - A GRANDE FAMÍLIA / VIOLA DE DOZE / CULTURA POPULAR

23h30 CORTEJO AFRO - BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS

0h TRIO INDEPENDENTE - TRIO DO SAMBA

0h15 OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES E CONVIDADOS

0h45 SOWETO / FORA DA MIDIA

1h30 MILLENAR

2h CLUBE DO SAMBA - GRUPO RARA RAIZ / D'MANSINHO / LUCI LAURA

2h30 BIG BLOCO DO GUETO - CORAL CANTART.BBG E OFICINA MUSICAL E CIA DE DANÇA BBG

3h BOMBOCADO - BANDA BOMBOCADO

3h30 ARCA DE OLORUM - BANDA ARCA DO OLORUM

>> Circuito Batatinha (Pelourinho)

Sexta - 24 de fevereiro

Largo do Pelourinho

20h|23h – Alexandre Leão | Claudia Cunha | Moreno Veloso Gilberto Gil Capinan

Praça Tereza Batista

16h30 |18h30 – Val Macambira e convidados (Evento apoiado)

20h | 22h – Antigos Carnavais – Compassos & Serpentinas

22h30 | 00h30 - Axé – Banda Marcato

Largo Pedro Archanjo

19h | 21h – Orquestra - Orquestra Reggae de Cachoeira

22h | 00h – Guitarra Baiana – Retrofolia

Praça Quincas Berro D'Água

20h | 22h – Samba – Walmir Lima e Grupo

22h30 | 00h30 – Samba Chula – Mestre Nélito e Os Vendavais

>> Circuito Batatinha (Desfiles)

15h30 |19h - Bandinha do Guima (Bandinha de Sopro e Percussão)

15h30 |19h - Folia Mamulengo (Performance) Bandinha da Rilza (Bandinha de Sopro e Percussão)

15h30 |19h - Fanfarra do Ney (Bandinha de Sopro e Percussão)

15h30 |19h A Boiada Multicor (Performance) Banda Varal de Cordel (Bandinha de Sopro e Percussão)

15h30 |19h - Escola de Samba Unidos de Itapuã (Bandão)

20h | 23h - Orquestra Os Franciscanos (Bandinha de Sopro e Percussão)

20h | 23h - Grupo Filó Brincante (Performance) Bandão Turma do Bassa (Bandão)

20h | 23h - Grupo Paió de Rua (Performance) Bandão Aurora (Bandão)

20h | 23h - Cia das Danças e Folguedos (Performance) Bandão do Farias (Bandão)

20h | 23h - Bandão Jurema (Bandão)

>> Palco no Farol da Barra

Sexta - 24 de fevereiro

Cantor Thiaguinho e banda Duas Medidas

