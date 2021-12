Tempo de espera para veículos do ferryboat é de 1h30 nesta quinta

O fluxo de veículos no sistema ferryboat está moderado na manhã desta quinta-feira, 28. De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), o tempo de espera dos condutores é de 1h30. Já os pedestres aguardam 30 minutos, tempo comum de espera entre um ferry e outro. Em Bom Despacho o fluxo é tranquilo.

Seis embarcações estão atuando nesta manhã, são eles: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Anna Nery, Maria Bethânia e Pinheiro. O funcionamento irá seguir sem interrupção até 23h30 deste sábado, 2.

Os pedestres podem adquirir as passagens em ambos terminais, porém a ITS orienta chegar com antecedência em relação ao horário atendido. Os condutores que desejam agendar através do Hora Marcada deve consultar a disponibilidade de vagas através do site.

