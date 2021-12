"Tem Xenhenhém" é eleita a música do Carnaval 2015

O Psirico venceu mais um Troféu Dodô e Osmar, na noite desta terça-feira, 31, em cerimônia realizada no Teatro Castro Alves (TCA). Eles também receberam o prêmio de Melhor Música do Carnaval 2014 com o hit "Tem Xenhenhém", composição de Tatau.

Como Márcio Victor não pode comparecer ao evento, Tatau subiu ao palco e cantou a música para os convidados da noite.

O Psirico também levou o prêmio de Banda Destaque e Márcio Victor de Melhor Cantor da folia baiana.

