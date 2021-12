Tayrone quer levar à avenida canções da axé em ritmo de arrocha

A presença de Tayrone no Carnaval atesta a premissa de que a folia baiana é mesmo um momento de mistura. Apesar de ser, originalmente, um cantor romântico, estar em cima do trio é a realização de um sonho. Este ano, ele pretende levar à avenida canções da axé music em ritmo de arrocha: “O povo é o verdadeiro comandante do Carnaval e o ritmo arrocha é do povo”.

Se Salvador é um caldeirão de ritmos, o arrocha também tem espaço, mesmo no Carnaval. Com a agenda lotada, o cantor Tayrone confessa sentir-se lisonjeado por participar da folia momesca.

“Fico feliz demais de trazer um ritmo que não é o oficial. Sempre me preparo para fazer o melhor e, mais uma vez, escrever meu nome na maior festa popular do mundo que é o nosso carnaval. O povo é o verdadeiro comandante e o ritmo arrocha é dessas pessoas. Eles que comandam a festa, fazem tudo acontecer e eu só tenho a agradecer e retribuir cantando cada vez mais”, se orgulha.

Com 11 anos de carreira, o cantor jogou as cartas na mesa e declarou: “Homem chora sim”. Suas músicas falam, essencialmente, de amor. Além de escrever as próprias canções, Tayrone também conta com a ajuda de parceiros.

“Tenho amigos compositores maravilhosos, que sempre me dão verdadeiros presentes em forma de canção. Falar de inspiração é complicado porque cada um tem uma forma de compor. Eu, por exemplo, não tenho muito isso de parar e ficar quieto não. A inspiração vem e eu já corro para buscar papel para anotar, às vezes até no próprio celular”, revela.

Para ele, o importante é não perder o estímulo. As histórias contadas em suas músicas deixam uma interrogação no imaginário do público, mas ele conta que nem todas as canções são de sua vivência pessoal. “Já pensou se tudo que canto eu tivesse passado? Estaria confuso com tantas histórias”, conta aos risos.

E para quem pensa que ele vai seguir somente a linha romântica durante a folia, Tayrone garante que vai surpreender: “Estamos fazendo uma renovação para o carnaval, já que tem tanta coisa boa por aí. A festa traz várias canções de uma galera massa, que está na boca do povo e eu não posso deixar de tocar e fazer parte disso. A gente dá uma mexidinha ali, outra aqui, coloca um pouco da nossa musicalidade e pronto! É só correr para os fãs e ver a felicidade estampada no rosto de cada um”.

Natural de Cachoeira, ele mostra ser livre de preconceitos musicais. Passear por outros ritmos não é problema, quando o assunto é fazer a alegria de seus admiradores. “Ainda que a gente faça a adaptação para o nosso arrocha, o público quer escutar a canção e o meu trabalho é fazer o meu público feliz. Queria poder aumentar o tempo de shows, porque geralmente não consigo cantar tudo que as pessoas querem e elas sempre me pedem através das redes sociais ou até mesmo pessoalmente. Aí na hora de montar o repertório é uma verdadeira loucura”, pontua.

Em 2015, ele apresentou ‘Nobre Vagabundo’ no Palco Viva, do Globo de Ouro, 30 anos de Axé. Como recebeu o convite? Ele diz: “Fiquei em êxtase sem acreditar. Foi um grande presente! Ali me dei conta do tamanho da responsabilidade em interpretar um clássico como e de participar do Globo de Ouro em homenagem ao axé”.

Planos para o futuro não faltam para a voz de ‘Sabonete de Motel’, um dos arrochas mais pedidos nas rádios da capital, nesse verão. “Quero cantar, mais e mais, e poder levar alegria em forma de canção para todos. Tenho preparado muita coisa boa. Vamos apresentar um CD novo e novas canções. Tudo está sendo feito com muito carinho e planejamento para que o resultado seja sempre positivo”.

E ele deixa no ar: “Quem sabe não vem um novo DVD e novos clipes?”. O público aguarda ansiosamente.

Na colo do artista

Bloco: Arrastão (sem cordas)

Data: 23 (quinta-feira)

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

Programação

Quinta | Tayrone

