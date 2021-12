Tayrone Cigano estreia na folia e pensa em bloco para 2016

Com 10 anos de carreira, o cantor de arrocha Tayrone Cigano é estreante do Carnaval de Salvador deste ano. O artista, que gostava de curtir a folia de cima dos camarotes, sentiu a energia da pipoca na sua primeira vez em um trio elétrico.

Em entrevista ao Portal A TARDE neste domingo, 15, direto do Circuito Osmar (Campo Grande), Tayrone revelou que viveu "uma experiência incrível e cansativa". Programado para fazer uma participação rápida com o cantor Tomate, o arrocheiro ficou cerca de três horas animando o público ao lado do anfitrião.

"A gente fazia muitos shows fora do Carnaval, em outras cidades. Mas este ano resolvemos permanecer em Salvador, divulgação a música 'Alô porteiro'", ressalta ele, que também cantou com Léo Santana e se apresentou em camarotes dos cicruitos.

Sobre sua música de trabalho, Tayrone tem recebido uma boa resposta do público. "Quando cantei com Tomate, todo mundo sabia a letra", diz ele, que elogia a iniciativa dos cantores de axé em misturar ritmos em cima do trio.

"O impressionante do Carnaval é que ele é eclético. Esta é minha primeira vez, mas já tenho um projeto de puxar um bloco no ano que vem. É uma responsabilidade tremenda", enfatiza o artista.

