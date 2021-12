Tatau relembra sucessos do Carnaval em novo projeto

Tatau está de volta aos palcos de Salvador. Na próxima quarta-feira, 27, ele apresenta o projeto "Lá Vou eu De Verão", quarta-feira, 27, às 20h, no Largo Quincas Berros D´Água. Mas engana-se quem pensa que o ex-líder do Araketu estava sentado nos louros do sucesso desde o último verão. Ele estava percorrendo o país - e o mundo - se apresentando, e compondo. "Não posso dar pausa, não!", brincou Tatau.

Compondo para nomes como Calcinha Preta, Pablo, Léo Santana e Tayrone, Tatau vai fazer no show um mix de sucessos da carreira, como "Pipoca" e "Cobertor", e músicas atuais, que estão na boca do povo. "O show é ação e reação. Não "colo" repertório. A gente sente a resposta do público e vai colocando as músicas", explicou, garantindo que a banda, que está com ele há 20 anos, já reconhece seus pedidos "pelo olhar".

Os convidados do show do dia 27 serão EdCity, Margareth Menezes e Igor Kannário. "A consciência de Igor Kannário é o que mais me chama a atenção. E fala de crianças na nova música dele, e elas o admiram. Ele tem outras preocupações agora, o discurso, a linguagem. É importante pegar um artista que tenha o público com ele e o leve a refletir e pensar, acho isso bacana", afirmou.

Mas Tatau tem um carinho especial por Saulo. "Ele é o último grande artista da Bahia", destacou. "O que ele fez nos últimos três ou quatro anos é admirável. Ele conseguiu colocar a linguagem dele em destaque. Saulo é muito especial", disse. Tatau também destaca Levi, da banda Jammil. "Ele escreve muito bem. Gosto das músicas dele", afirmou.

Apesar das admirações, Tatau ainda não conseguiu compor em parceria com Saulo e Levi. "A gente se cobra muito e fica de se encontrar para escrever, mas é difícil. Mas quando a gente parar, com certeza vai sair coisa boa", afirmou.

Carnaval

Tatau vai fazer shows pelo Brasil durante a folia, mas garante que tirou um dia - ainda não especificado - para se apresentar em Salvador. "Pelo assédio de outros estados, pela visibilidade e, claro, o lado financeiro, é importante para a gente ir para outros locais", explicou.

Mas de uma coisa ele faz questão: cantar em trios elétricos, nada de camarotes. "Não é conservadorismo, mas o Carnaval dos trios é o que mais me marca. Adoro esse bailar 'asfáltico, essa troca de emoções com o público lá embaixo", disse.

