Tatau apresenta "Pipocafro" na segunda de Carnaval

Depois de seis anos fora da pipoca em salvador, o cantor Tatau apresenta a "Pipocafro" no Circuito Osmar, na segunda-feira, dia 4. O trio sem cordas fará uma homenagem aos blocos afros, com um momento do percurso com voz e percussão.

Léo Santana, Elba Ramalho, Grupo Bom Gosto, Pisit Mota, Claudia Leitte, Beto Jamaica, Salgadinho, Xand do Aviões, Pablo, Emilio Dantas (Beto Falcão) e Márcio Victor foram alguns dos que chamaram o público a seguir o artista no Carnaval.

Em 2019, o cantor apresenta a canção Beleza Suprema, além de Saudade gravada por Claudia Leitte e Mirante gravada por Durval Lélis (todas composições que divide com Xixinho). No trio, também cantará seus grandes sucessos como Bom Demais, Festa na Cidade, Toma Lá Dá Cá, Fanfarra, Pipoca, Mal Acostumado, Vixe Maria e Ô Meu Pai.

