Suspeito de atirar em quatro pessoas no circuito Osmar é preso

Suspeito de atirar em quatro pessoas na noite deste domingo, 3, após um desentendimento, no Circuito Osmar, Fábio Maciel da Silva, 23 anos, foi preso por integrantes da Polícia Militar, momentos depois de cometer o crime, nas proximidades do Relógio de São Pedro.

Considerado alvo prioritário da Secretaria da Segurança Pública (SSP), 'Fabinho', como também é conhecido, reside na Vila Moisés, localidade da Estrada das Barreiras/Cabula. Ele escondeu o revólver dentro do isopor da mãe que trabalhava vendendo cerveja naquele local.

Durante a confusão, três pessoas foram atingidas nas pernas e uma de raspão na região do ombro. Todas as vítimas foram socorridas e, segundo o órgão, nenhuma delas corre risco de morte. Fabinho foi encaminhado para a Central de Flagrantes montada no circuito Osmar e autuado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Arma apreendida com o suspeito | Foto: Divulgação | SSP

adblock ativo