Suposto fiscal da prefeitura é preso com pistola na Barra

O inspetor da Polícia Civil do Ceará, Luís Eduardo dos Santos Nascimento, foi preso na segunda-feira, 8, na Barra (Circuito Dodô), em Salvador, após efutuar disparos de arma de fogo para o alto, durante a manifestação de vendedores ambulantes, que protestavam contra o monopólio da cerveja no Carnaval.

Por colocar em risco a vida de baianos e turistas, ele acabou detido em flagrante por policiais militares. No momento da prisão, ele se identificou como fiscal da prefeitura de Salvador na festa, o que será investigado pela polícia.

Custodiado na Corregedoria da Polícia Civil da Bahia, Luís teve sua pistola ponto 40, com brasão do governo cearense, apreendida. A Polícia Civil do Ceará já foi comunicada sobre o envolvimento do servidor no ocorrido.

Luís teve sua pistola ponto 40, com brasão do governo cearense, apreendida (Foto: Ascom | PC)

