Sucom realiza mutirão de licenciamento de bares e balcões

A Secretarua Municipal de Urbanismo (Sucom) realiza no próximo sábado, 7, um mutirão para licenciamento de bares e baclões que vão funcionar durante o Carnaval.

Os interessados em atuar na festa - que começa já no domingo, 8, com o Furdunço na Barra - devem comparecer à sede do órgão (Avenida ACM, Edifício Empresarial Thomé de Souza, andar térreo(, entre 9h e 15h, para retirar os alvarás de funcionamento.

É necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do responsável legal e também de terceiros que procedam ao licenciamento, por meio de procuração; autorização do proprietário; metragem linear do balcão e comprovante de pagamento da taxa.

A medida é válida para todos os equipamentos instalados nos três circuitos do Carnaval (Barra-Ondina, Campo Grande e Centro Histórico).

Além do mutirão, o atendimento é realizado normalmente de segunda a sexta, das 09 às 17 horas.

