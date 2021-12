Sucom emite 71 notificações nos circuitos Dodô e Osmar

Agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) emitiram 71 notificações nos dois principais circuitos do Carnaval de Salvador durante operação realizada no final de semana. Cinco camarotes em fase de montagem foram notificados no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Já no Osmar (Campo Grande/Castro Alves), 65 notificações foram expedidas para a reconstrução de calçadas danificadas, colocação de tapumes e não utilização das marquises durante o Carnaval. A operação, iniciada no dia 7, visa fiscalizar a montagem de camarotes, praticáveis e a situação dos passeios e marquises, além de ordenar o comércio da região para garantir a segurança dos foliões.

Ainda durante o final de semana, ficais da Sucom notificaram e multaram uma obra irregular na Rua Valdemar Falcão, em Brotas, para promover a recomposição de logradouro público. Outra obra, localizada no Morro do Ipiranga, também foi notificada por conta da geração de ruído excessivo.

