Sucom apreende estoque de cerveja de supermercado na Barra

Agentes da Secretaria Munipal de Urbanismo (Sucom) apreenderam o estoque de cerveja da marca Skol do supermercado Hiperideal, localizado na rua Marquês de Caravelas (Barra), na manhã de quinta-feira, 4. Segundo o órgão, o recolhimento foi feito porque o estabelecimento estava vendendo os produtos em atacado.

A Secretaria afirmou que, por ser um local de propriedade particular, a venda de bebidas de uma marca diferente da patrocinadora oficial, a Schin, é legal. Porém, de acordo com o Decreto Municipal 20.505/2009, que disciplina o licenciamento e a fiscalização para o Carnaval e festa populares em Salvador, a venda desses produtos nos locais do entorno dos circuitos só pode ser varejista. O objetivo é impedir que ambulantes comprem material de uma marca diferente da oficial e revendam nas áreas de restrição comercial.

A acusação de venda irregular foi embasada na observação dos agentes da Sucom que estacam no local. Segundo o órgão municipal, esses profissionais são preparados e se baseiam no Decreto 20.505/2009 no momento da fiscalização; a apreensão nesse caso estava prevista no documento oficial. O estabelecimento poderá recuperar a carga depois do período momesco.

Além disso, segundo a Sucom, o Hiperideal estaria cometendo duas outras infrações: as cervejas estavam sobre paletes e obstruindo saídas de emergência.

De acordo com balanço divulgado nesta quinta pelo órgão, foram apreendida 1.128 latas na Barra. Não foi informado qual parte desses produtos foi recolhida no estabelecimento comercial.

A reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com o Hiperideal.

adblock ativo