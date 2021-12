"Spice Girls angolanas", Afrikanas aprovam folia de Salvador

O grupo de pop angolano "Afrikanas", que estreou no Carnaval de Salvador no bloco Mascarados, disse que aprovou a folia baiana. "É muito bom. Na Angola também tem Carnaval e tem muita coisa parecida e outras novas", disse Cilana Manjenje durante parada no camarote de Licia Fabio neste domingo, 7.

Para ela, o melhor dessa experiência em solo soteropolitano foi tocar no trio. E ela e as colegas Cleyde Afonso, Jandira Padre e Serafina Sanches ainda vão subir no trio mais duas vezes na segunda, 8, com Saulo no Campo Grande e na terça com Carlinhos Brown na terça, 9. E elas já disseram que gostaram tanto que pretendem voltar para o Carnaval de Salvador.

As meninas, concarhecidas como as "Spice Girls angolanas", contabilizam mais de 1 milhão de visualizações no YouTube apenas com a canção "Scalinguindon".

adblock ativo