"Sou folião desde os nove anos", diz ACM Neto

Folião desde os nove anos, o prefeito ACM Neto acompanha de perto a organização do Carnaval. Na noite deste sábado, 14, ele foi um dos convidados do camarote de Lícia Fábio, localizado na Barra, de onde conversou com o Portal A TARDE. Entre a passagem de um trio e outro, o prefeito falou sobre o que deu certo na festa deste ano e a experiência de promover um grande evento na capital baiana.

Este é o terceiro dia oficial, mas o Carnaval já começou desde domingo. Qual o balanço que o senhor faz da festa?

Nós estamos extremamente felizes com o resultado deste Carnaval. Neste ano, teremos um número recorde de pessoas na rua, tanto baianos quanto turistas. Todos os dados mostram este aumento, com a redução da violência.

Quais as falhas percebidas em 2014 que receberam melhorias na organização do Carnaval deste ano?

Melhoramos a questão da limpeza, com a inclusão de containers; a área de trãnsito para os moradores do entorno da festa e o disciplinamento dos táxis, que está dando muito certo. Além disto, houve as novidades na própria festa, com a Vila da Diversidade, a Vila Infantil, os DJs na Barra, entre outras.

Nós realizamos as melhorias para o Carnaval ir se reiventando. A grande marca deste ano é o encontro do Carnaval com a rua. Exemplo disso é o Furdunço no domingo e na sexta-feira e os trios independentes.

O senhor sempre está presente nas festas, inclusive desceu para a rua durante o Furdunço, no domingo, 8, para pular com o povo. Sempre foi folião?

Desde os nove anos de idade, quando meu pai me levava para ver o desfile no Campo Grande. Eu tenho 36 anos, então praticamente o que o axé tem de vida eu tenho de Carnaval.

O que o Carnaval deixa de legado para a cidade?

O Carnaval é extremamente importante para Salvador, pois são movimentados cerca de R$ 2 bilhões por ano.

adblock ativo