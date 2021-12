“Sou capaz de levar adiante essa missão”, diz Preta Gil, à frente do Expresso 2222

Começou a circular o Expresso 2222 e, no Carnaval deste ano, ele chega de cara nova: após 20 anos, a cantora Preta Gil assume o camarote criado pelo pai, Gilberto Gil, e pela madrasta, Flora. A estreia da herdeira como responsável por um dos espaços mais badalados da folia momesca tem gosto de comemoração. Este ano, ela vai celebrar, no circuito Dodô (Barra-Ondina), 15 anos de carreira. A festa vai ser em cima do trio do Bloco da Preta, que vai desfilar sem cordas. Na apresentação, Preta promete misturar a bateria do Carnaval carioca com o axé baiano e arrastar uma multidão. "Tenho dupla cidadania carnavalesca", disse.

Este ano, você assume o Expresso 2222, um camarote que se tornou um grande empreendimento da folia da capital baiana, não apenas pela repercussão, mas pela quantidade de convidados e qualidade do serviço. Como é assumir este legado?

O Expresso 2222 não nasceu como um grande empreendimento. A nossa família queria ver o Carnaval e trazer seus amigos para Salvador para mostrar essa festa incrível que só a Bahia faz. Ao longo do tempo, as pessoas, os artistas, as marcas se aproximaram e, hoje, 20 anos depois, temos uma linda história para contar. É uma iniciativa familiar, orgânica, e isso é o que atrai as pessoas. Sou parte dessa família, comungo desse DNA que meu pai e Flora implantaram e me sinto capaz de levar adiante essa missão. Quero conectar as pessoas, colocar a mão nessa mistura e manter o que ele tem de melhor: a hospitalidade.

Eu trabalho o ano todo para não ter expectativas nesta época do ano. Faço o que posso para tudo ficar lindo e certinho Eu trabalho o ano todo para não ter expectativas nesta época do ano. Faço o que posso para tudo ficar lindo e certinho

Uma das características mais marcantes do Expresso era o fato de o espaço ter a cara do seu pai e de Flora. O que o camarote vai ganhar de Preta Gil este ano? Por outro lado, o que você vai deixar do legado de Gil e Flora?

Vi meu pai aproveitando o camarote, conversando com as pessoas, deixando o convidado à vontade, como se estivesse em casa, e farei o mesmo. O Expresso é a minha nova casa na Bahia, e eu estou tão contente que montei uma boate em outro andar do edifício Oceania para poder encontrar com outro público, que sempre me abraçou. Acho que deixarei um sabor tutti-fruti, uma mistura bacana de gente bacana. O maior legado é trabalhar para que tudo dê certo. Eu e minha equipe estamos fazendo tudo com muito amor.

Este ano, o Expresso comemora 20 anos. Na indústria do Carnaval, poucos espaços perduraram. A que você atribui o sucesso do camarote?

É um espaço de verdade, é uma história feita por gente interessada em colocar "show" diante do "business". Há um recheio de arte, de relações verdadeiras, e mesmo os patrocinadores são tratados como família. Talvez seja por isso, talvez seja por ter o nome de uma canção de meu pai, talvez por ter a essência do povo baiano.

Em 2018, o camarote deixou de ser restrito para convidados e foi aberto para comercialização. Você também criou um novo espaço, a Blacktape.

Fizemos uma pequena cota para venda que acabou logo. Foi uma experiência, antes de mais nada, para proporcionar a pessoas de várias partes do Brasil que sempre quiseram estar lá mas não eram convidadas. Nosso objetivo não é comercializar o espaço, que é tão exclusivo. A Blacktape é uma boate com serviço open bar, é como um clube, que reunirá diversas festas e atrações, mas é totalmente independente do Expresso. Fiz isso também para poder encontrar meu público. O Bloco da Preta sai no sábado, no circuito Barra-Ondina. Ele é sem cordas, fico lá do alto cantando, mas pouco consigo interagir com as pessoas, então o Expresso 2222 e a Blacktape me permitirão encontrar as pessoas, conversar, conhecer gente, e é uma maravilha fazer isso em pleno Carnaval. O propósito disso tudo é estar mais perto das pessoas.

O Carnaval da Bahia é parte de quem sou, do que vivi e, agora, devolvo em forma de amor O Carnaval da Bahia é parte de quem sou, do que vivi e, agora, devolvo em forma de amor

Você batizou o seu Carnaval de "Carnaval da Conexão". É uma referência ao seu público, que é tão diverso?

Conexão é união, é soma de fatores, é encontro e não tem a ver com diversidade, apesar de ter também. Meu Carnaval tem como tema a conexão e todas as cores, vejo que a festa é a possibilidade de união, de reunir, no mesmo local, várias classes sociais. É um respeitar a opção do outro, onde as pessoas se conhecem, interagem. Eu conecto diferentes tribos desde que me conheço por gente, também conectarei os carnavais do Rio e Salvador com o Bloco da Preta, as diversas marcas, sou dessas, conectora, conectada.

O Bloco da Preta tem se consolidado como um dos mais esperados pelos foliões do Rio de Janeiro. Desde o ano passado, o folião baiano pôde fazer parte dessa experiência, que mescla um pouco do Carnaval do Rio com o axé da Bahia. Qual a expectativa para o desfile deste ano?

Eu trabalho o ano todo para não ter expectativas nesta época do ano. Faço o que posso para tudo ficar lindo e certinho. No Rio, foi lindo. Foi o nono ano e arrastei cerca de 700 mil pessoas de todo tipo. Levei ao Rio a ideia do trio e de um Carnaval sem abadás. Trago para Salvador a minha bateria, comandada por mestre Pablo, que reuni um ano depois que fui rainha de bateria da Mangueira. Isso virou o Bloco da Preta. Hoje, me sinto pronta para desfilar em Salvador. Fiz meu dever de casa e quero honrar esse meu espaço. Estou muito feliz, celebro 15 anos de carreira este ano com os dois pés fincados no circuito Barra-Ondina. Sou carioca, criada na Bahia, acho que tenho dupla cidadania carnavalesca.

Hoje, me sinto pronta para desfilar em Salvador. Fiz o dever de casa e quero honrar meu espaço Hoje, me sinto pronta para desfilar em Salvador. Fiz o dever de casa e quero honrar meu espaço

Seu Carnaval começou desde o final de janeiro. Agora, além de comandar o Expresso, você vai estar na Sapucaí e vai se apresentar em Florianópolis. Qual a segredo para encarar esta maratona?

Na Sapucaí, eu cantarei em quatro camarotes, não terei como desfilar. No domingo de Carnaval, eu canto em um camarote, do qual sou embaixadora, e corro para fazer meu baile. Na segunda-feira, eu canto no Carnaval de Florianópolis e volto para mais apresentações na Sapucaí. Volto a Salvador na terça-feira, onde quero gastar minhas últimas energias me divertindo no Expresso e na Blacktape. O segredo é ser feliz, é trabalhar com o que se ama, é ter minha família e uma equipe perto de mim, é poder cantar para um público que me acompanha e dividir a vida com meus fãs. Essa energia gerada é o combustível da alma, sou movida a alegria, e o Carnaval da Bahia é parte de quem sou, do que vivi e, agora, devolvo em forma de amor e trabalho.

adblock ativo