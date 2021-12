Solteira, Marília Mendonça se apresenta no domingo de Carnaval em Salvador

A cantora goiana Marília Mendonça anunciou em seu perfil no twitter que virá pela primeira vez solteira no carnaval de Salvador. O show da rainha da sofrência vai acontecer em um camarote da capital baiana no próximo domingo, 11.

O vídeo da sua atual música de trabalho 'Um Brinde', cantada juntamente com Maiara e Maraisa e Dennis DJ, já possui mais de 890 mil visualizações e deve garantir a animação dos foliões.

adblock ativo