Site credencia para acesso a vias do Carnaval

Os moradores do entorno dos circuitos do Carnaval que não receberem suas credenciais de acesso pelos Correios até esta terça-feira, 3, podem solicitar os adesivos pelo Fale Conosco do site www.transalvadornocarnaval.salvador.ba.gov.br.

Por meio de nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que todas as credenciais já foram enviadas, reiterando que, durante a folia, entre 13h e 5h da manhã, haverá restrição de circulação para garantir segurança e facilitar a mobilidade de ônibus, táxis e pedestres.

Entre as zonas de restrição, é livre a circulação no período de 5h às 13h. Há a possibilidade de solicitação de credenciais presencialmente nos postos da Transalvador instalados nos shoppings Barra, Salvador e Salvador Norte, que funcionam nos horários dos centros de compras, inclusive aos sábados e domingos.

Em horário comercial, é possível fazer a requisição na própria Transalvador. São cinco tipos de adesivos com cores correspondentes à cada zona (vermelha, amarela, verde, marrom e roxa). "Os moradores devem colar a credencial no para-brisa do veículo ou sobre tanque de combustível em motocicletas", destacou Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador.



Dispositivos

Os adesivos têm dispositivos de segurança para impedir a reutilização e imagem reluzente que impede a reprodução, medida que tem se mostrado eficaz contra a falsificação. Cada morador irá receber duas unidades. Esta quantidade, segundo a Transalvador, inibe a comercialização.

