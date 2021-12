Shopping produz ressaca de Carnaval para criançada

A criançada terá ressaca de Carnaval com participação de Tio Paulinho e de um Mini Trio, no Paralela Folia, que acontece no Shopping Paralela, no sábado, 28, das 14h até 18h.

A festa contará com brincadeiras, desfiles de fantasiase pinturas no rosto, esculturas de balões e bonecos.

Um parquinho com brinquedos infláveis e cama elástica também estará disponível no local para a diversão. A cada cinco minutos em um brinquedo, o custo é de R$ 5. Há, ainda, a opção de um combo de três acessos por R$ 12.

