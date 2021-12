Sertanejo Danniel Vieira faz apostas sobre música do Carnaval

A escolha da música do Carnaval já virou uma tradição na folia baiana. Como todo público, os artistas também possuem as suas escolhas. Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor Danniel Vieira contou quais são as suas. O sertanejo foi uma das principais atrações do Camarote Club, na Ondina, neste sábado, 2, onde se apresenta novamente na terça, 5.

Danniel não conseguiu se decidir em um top três e acabou falando sobre outras duas opções que foram lançadas recentemente. "As duas músicas que estou em dúvida são "Solinho da Rabeta" e "Abaixa que é tiro". Tem uma terceira música que é "Crush Blogueirinha". Mas vou dizer, se as músicas "Saudade" dos Filhos de Jorge e "Resenha do Dread" de Jammil com Beto Jamaica fosse sido lançada antes, estaria concorrendo. "Abaixa que é tiro" e "Crush Blogueirinha", inclusive, vêm sendo um consenso entre os famosos. Em conversa com o Portal, a réporter e ex-BBB Vivian Amorim, além do ator Tiago Abravanel, também apostaram nelas.

Sobre a boa aceitação do sertanejo no Carnaval, Danniel disse que isso se dá porque a Bahia é um estado plural. A Bahia é do reggae, forró, rock, Raul Seixas, então, por quê não, do sertanejo e de Danniel Vieira também? (risos). O sertanejo virou uma grande força nacional. Fico feliz por meus colegas não terem preconceito por eu cantar sertanejo na terra do axé. Costumo dizer que sou parmalat na terra do negão e canto sertanejo na terra do axé e do pagode", brinca.

O sertanejo está com a agenda lotada no Carnaval. Nesta domingo, 4, ele se apresenta na Pipoca do Gordinho, às 14h no Campo Grande e depois segue para os Camarotes Salvador e Harém. Na terça, 5, ele faz show em Cajazeiras e faz, pelo quarto ano consecutivo o "Arrastão do Gordinho", na quarta-feira de cinzas. Esse ano o cantor homenageia a categoria dos garis.

"Vou homenagear esses guerreiros que fazem a festa acontecer, que vem comigo ali no arrastão, esperanto o último trio sair. Sou eu varrendo as pessoas, e eles, a sujeira", explica o cantor.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

