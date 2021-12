Sem Ivete, Psirico tem maior exposição na mídia

No Carnaval de Salvador sem a presença nos trios da estrela Ivete Sangalo, o grupo Psirico, comandado pelo cantor Márcio Victor, foi o destaque da mídia eletrônica no Carnaval, com mais de 12 horas de exposição nas transmissões e coberturas jornalísticas das principais emissoras de TV da capital e redes nacionais.

O resultado foi divulgado, ontem, pela empresa MidiaClip, que realiza anualmente o monitoramento da cobertura das emissoras nos dias oficiais do Carnaval – entre 8 e 13 de fevereiro.

O Psirico foi seguido pelo cantor Bell Marques, (10 horas e 41 minutos), Daniela Mercury e Harmonia do Samba (cerca de nove horas) e Léo Santana (oito horas e 55 minutos).

Horário nobre

Quando o cálculo leva em conta tabelas publicitárias dos canais pesquisados, Claudia é a “campeã” no quesito medição comercial.

Por aparecer em horários nobres das transmissões e obter exposição nacional em telejornais, a avaliação comercial das faixas ocupadas pela loura ultrapassou o montante de R$ 50 milhões, seguida de Daniela Mercury (R$ 47,2 milhões) e Psirico (R$ 37 milhões).

Trios e camarotes

Entre os trios, o Armandinho, Dodô & Osmar garantiu a primeira colocação (cinco horas e 28 minutos), seguido por As Muquiranas (quatro horas e 50 minutos) e a Pipoca do Saulo (quatro horas e 45 minutos).

Entre os camarotes, o Planeta Othon Band obteve 11 horas e 46 minutos, seguido do Expresso 2222 (três horas e 28 minutos) e Salvador (50 minutos).

Música

As 94 execuções de ‘Elas gostam’ (Attooxxa/Psirico) bateram todos os recordes dos 15 anos da pesquisa, superando a soma das execuções da segunda (‘Banzeiro’, de Daniela Mercury – 42 execuções) e da terceira colocadas (‘No groove’, Psirico com Ivete Sangalo – com 40 execuções).

