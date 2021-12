Segundo dia de Momo tem pipoca de Saulo, Anitta, Kannário e Márcio Victor

Os foliões que pretendem curtir as atrações sem cordas do Carnaval de Salvador terá uma programação variada nesta sexta-feira, 9. No circuito Dodô (Barra/Ondina), por exemplo, haverá a pipoca de Saulo, Anitta, Igor Kannário, Luiz Caldas e Margareth Menezes. Além deles, as bandas Psirico – que terá Márcio Victor homenageando Ivete Sangalo – e Duas Medidas. A programação terá início às 15h30.

Já no Circuito Osmar (Campo Grande), a folia começa 17h com Ricardo Chaves, também em trio independente, e a pipoca do cantor Dilsinho, que promete embalar o público da avenida com muito pagode romântico. Haverá ainda o desfile do Babado Novo.

