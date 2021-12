Segunda tem Bell, Gandhy e Saulo nos circuitos; veja

O tapete branco dos Filhos de Gandhy irá desfilar na Barra, nesta segunda-feira, 15, penúltimo dia de Carnaval, às 15h. Logo após, Bell Marques e Ivete arrastam seus foliões nos blocos Camaleão e Coruja. Segunda também tem Claudinha, como o Largadinho, e Malê no Circuito Dodô.

Já no Campo Grande, a festa começa mais cedo, já às 11h, a banda feminina Didá desfilará com o tema "Mulheres D'água". tradicional pipoca. Ainda no Circuito Osmar, o folião pipoca poderá curtir Saulo e o trio Caetanave. O ballet do Malê Debalê e seus mantos sagrados também estarão presentes na Avenida.

Confira a programação completa:



Circuito Dodô

14:00 TRIO INDEPENDENTE DO BATATA BATATA

14:30 TRIO INDEPENDENTE DANIEL VIEIRA DANIEL VIEIRA

15:00 FILHOS DE GANDHY BANDA SHOW GANDHY

15:30 FILHAS DE GANDHY BANDA FILHAS DE GANDHY

16:00 CAMALEÃO BELL MARQUES

16:30 FECUNDANÇA / CORUJA IVETE SANGALO

17:00 MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA

17:30 ME ABRAÇA DURVAL LELYS

18:00 LARGADINHO CLAUDIA LEITTE

18:30 CROCODILO DANIELA MERCURY

19:00 TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR ARMANDINHO E IRMÃOS

19:15 TCHAN / PRAIEIROS BANDA JAMMIL

19:45 BALADA TIMBALADA

20:15 TRIO INDEPENDENTE METAL - COMCAR 1 RUAN E RAVENA

20:30 VEM SAMBAR / PAPO DE SAMBA MOVIMENTO

20:45 TÊ TÊ TÊ / ARAKETU

21:00 ECOLOGICO MEIO AMBIENTE BANDA ROMA NEGRA

21:15 TRIO DE RUMPILEZZ ORQUESTRA RUMPILEZZ

21:30 TRIO INDEPENDENTE RAMOS - KATÊ KATÊ

21:45 TRIO INDEPENDENTE TROPIKÁLIA - MARIENE MARIENE DE CASTRO

22:00 PROJETO ESPECIAL MALÊ DEBALÊ

22:30 PROJETO ESPECIAL MUZENZA

Circuito Osmar

10:30 CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO

11:00 DIDÁ BANDA DIDÁ FEMININA

11:20 BLOCO DA SAUDADE BANDA DA SAUDADE

11:40 É COM ESSE QUE EU VOU FIRMINO DE ITAPOÃ / SAMBA URBANO

12:00 PAGODÃO DO CAÇOTE

13:00 TRIO PIPOCA DE SAULO SAULO FERNANDES

13:30 INTER NETO LX

14:00 EVA BANDA EVA

14:30 AS MUQUIRANAS PSIRICO

15:00 CHEIRO DE AMOR BANDA CHEIRO DE AMOR

15:30 TRIO PIPOCA DO KANÁRIO IGOR KANÁRIO

15:45 MUDANÇA DO GARCIA BANDAS DE FANFARRAS

16:45 PAPA CHICLETE COM BANANA

17:15 TRAZ A MASSA EDY CITY

17:45 PINEL

18:15 ILÊ AIYÊ BANDA AIYÊ

18:45 TRIO INDEPENDENTE RICARDO CHAVES RICARDO CHAVES

19:00 100 CENSURA

19:30 BOLA CHEIA BANDA TAMBURÊ

20:00 TRIO INDEPENDENTE PREDADOR 2 - COMCAR 2

20:15 BLOCÃO DA LIBERDADE GRUPO MOVIMENTO

20:45 MUNDO NEGRO BANDA MUNDO NEGRO

21:15 TRIO INDEPENDENTE MIRAGEM - COMCAR 3

21:30 BLOCO JAKÉ BALAYADA / NEIVALDO DO TCHACO / BANDA PIT STOP

21:50 TRIO INDEPENDENTE EDU EDU CASANOVA

22:05 FOUR DAYS

22:25 DENGO BAIANO

23:05 PAGODÃO BANDA PAGODÃO

23:25 SAMBATERRAMAR GRUPO GERA SAMBA / SAMBARIKOTT A BANDA E CONVIDADOS

23:45 CONEXÃO TRIBAL GIL FELIX E BANDA

00:25 KAYALA DA BAHIA BANDA KAYALA

01:05 IJEXÁ DA BAHIA

01:15 TRIO CAETANAVE

Circuito Batatinha

15:00 COMMANCHERÊ

17:00 O MANGUE BAMBEIA

17:20 FILHOS DE KORIN EFAN BANDA AFOXÉ FILHOS DE KORIM-EFAN

17:40 PAI BURUKÔ

18:00 NÃO DEIXE O SAMBA ACABAR

18:20 ORIOBÁ

18:40 ATAOJÁ

19:00 TAMBORES E CORES DANIEL BOMFIM / RAFAEL MANGA

19:20 CARNAPELÔ

19:40 GINGA DO NEGRO

20:00 ALABÊ BANDA SWING DO PELÔ

20:20 ARAIYÉ

20:40 EXPRESSÃO NEGRA NILDES VIEIRA E BANDA EXPRESSÃO

21:00 TOMALIRA BANDA TOMALIRA

21:20 AFROBOGUM SAMBA BOMBOCADO E CONVIDADOS

21:40 INSABÁ MAZÁ

22:00 CORISCO SAMBA CORISCO

22:20 FURACÃO ALEGRIA BANDA FURACÃO ALEGRIA

22:40 QUILOMBO

23:00 FILHAS D'OXUM

adblock ativo