Segunda tem Bell, Gandhy e Saulo nos circuitos; veja
O tapete branco dos Filhos de Gandhy irá desfilar na Barra, nesta segunda-feira, 15, penúltimo dia de Carnaval, às 15h. Logo após, Bell Marques e Ivete arrastam seus foliões nos blocos Camaleão e Coruja. Segunda também tem Claudinha, como o Largadinho, e Malê no Circuito Dodô.
Já no Campo Grande, a festa começa mais cedo, já às 11h, a banda feminina Didá desfilará com o tema "Mulheres D'água". tradicional pipoca. Ainda no Circuito Osmar, o folião pipoca poderá curtir Saulo e o trio Caetanave. O ballet do Malê Debalê e seus mantos sagrados também estarão presentes na Avenida.
Confira a programação completa:
Circuito Dodô
14:00 TRIO INDEPENDENTE DO BATATA BATATA
14:30 TRIO INDEPENDENTE DANIEL VIEIRA DANIEL VIEIRA
15:00 FILHOS DE GANDHY BANDA SHOW GANDHY
15:30 FILHAS DE GANDHY BANDA FILHAS DE GANDHY
16:00 CAMALEÃO BELL MARQUES
16:30 FECUNDANÇA / CORUJA IVETE SANGALO
17:00 MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA
17:30 ME ABRAÇA DURVAL LELYS
18:00 LARGADINHO CLAUDIA LEITTE
18:30 CROCODILO DANIELA MERCURY
19:00 TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR ARMANDINHO E IRMÃOS
19:15 TCHAN / PRAIEIROS BANDA JAMMIL
19:45 BALADA TIMBALADA
20:15 TRIO INDEPENDENTE METAL - COMCAR 1 RUAN E RAVENA
20:30 VEM SAMBAR / PAPO DE SAMBA MOVIMENTO
20:45 TÊ TÊ TÊ / ARAKETU
21:00 ECOLOGICO MEIO AMBIENTE BANDA ROMA NEGRA
21:15 TRIO DE RUMPILEZZ ORQUESTRA RUMPILEZZ
21:30 TRIO INDEPENDENTE RAMOS - KATÊ KATÊ
21:45 TRIO INDEPENDENTE TROPIKÁLIA - MARIENE MARIENE DE CASTRO
22:00 PROJETO ESPECIAL MALÊ DEBALÊ
22:30 PROJETO ESPECIAL MUZENZA
Circuito Osmar
10:30 CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO
11:00 DIDÁ BANDA DIDÁ FEMININA
11:20 BLOCO DA SAUDADE BANDA DA SAUDADE
11:40 É COM ESSE QUE EU VOU FIRMINO DE ITAPOÃ / SAMBA URBANO
12:00 PAGODÃO DO CAÇOTE
13:00 TRIO PIPOCA DE SAULO SAULO FERNANDES
13:30 INTER NETO LX
14:00 EVA BANDA EVA
14:30 AS MUQUIRANAS PSIRICO
15:00 CHEIRO DE AMOR BANDA CHEIRO DE AMOR
15:30 TRIO PIPOCA DO KANÁRIO IGOR KANÁRIO
15:45 MUDANÇA DO GARCIA BANDAS DE FANFARRAS
16:45 PAPA CHICLETE COM BANANA
17:15 TRAZ A MASSA EDY CITY
17:45 PINEL
18:15 ILÊ AIYÊ BANDA AIYÊ
18:45 TRIO INDEPENDENTE RICARDO CHAVES RICARDO CHAVES
19:00 100 CENSURA
19:30 BOLA CHEIA BANDA TAMBURÊ
20:00 TRIO INDEPENDENTE PREDADOR 2 - COMCAR 2
20:15 BLOCÃO DA LIBERDADE GRUPO MOVIMENTO
20:45 MUNDO NEGRO BANDA MUNDO NEGRO
21:15 TRIO INDEPENDENTE MIRAGEM - COMCAR 3
21:30 BLOCO JAKÉ BALAYADA / NEIVALDO DO TCHACO / BANDA PIT STOP
21:50 TRIO INDEPENDENTE EDU EDU CASANOVA
22:05 FOUR DAYS
22:25 DENGO BAIANO
23:05 PAGODÃO BANDA PAGODÃO
23:25 SAMBATERRAMAR GRUPO GERA SAMBA / SAMBARIKOTT A BANDA E CONVIDADOS
23:45 CONEXÃO TRIBAL GIL FELIX E BANDA
00:25 KAYALA DA BAHIA BANDA KAYALA
01:05 IJEXÁ DA BAHIA
01:15 TRIO CAETANAVE
Circuito Batatinha
15:00 COMMANCHERÊ
17:00 O MANGUE BAMBEIA
17:20 FILHOS DE KORIN EFAN BANDA AFOXÉ FILHOS DE KORIM-EFAN
17:40 PAI BURUKÔ
18:00 NÃO DEIXE O SAMBA ACABAR
18:20 ORIOBÁ
18:40 ATAOJÁ
19:00 TAMBORES E CORES DANIEL BOMFIM / RAFAEL MANGA
19:20 CARNAPELÔ
19:40 GINGA DO NEGRO
20:00 ALABÊ BANDA SWING DO PELÔ
20:20 ARAIYÉ
20:40 EXPRESSÃO NEGRA NILDES VIEIRA E BANDA EXPRESSÃO
21:00 TOMALIRA BANDA TOMALIRA
21:20 AFROBOGUM SAMBA BOMBOCADO E CONVIDADOS
21:40 INSABÁ MAZÁ
22:00 CORISCO SAMBA CORISCO
22:20 FURACÃO ALEGRIA BANDA FURACÃO ALEGRIA
22:40 QUILOMBO
23:00 FILHAS D'OXUM