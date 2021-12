Segunda é dia de Mudança e grandes atrações do Axé

A segunda-feira, 16, de Carnaval no Circuito Dodô (Barra/Ondina) será marcada pela passagem de grandes atrações da Axé Music. No Circuito Osmar (Campo Grande), a folia começa cedo, às 10h30.

Circuito Osmar

O Campo Grande abre os trabalhos nesta segunda, com o primeiro bloco saindo às 10h30. Às 11h, é a vez da Banda Didá levar a voz e a força da mulher negra para a festa. Já a Pipoca de Saulo começa a ganhar a Avenida Sete a partir das 13h, com seu projeto Povoesia homenageando os 30 anos de Axé.

Concorrendo à melhor música do Carnaval, o "Gordinho Gostoso" Neto LX puxa o Inter às 13h30, também no Campo Grande. O Eva comanda o bloco de mesmo nome a partir das 14h, seguidos de perto pelas Muquiranas, fantasiadas de baianas, que caem na folia às 14h30. O bloco comemora 50 anos de criação neste carnaval. A festa continua animada no circuito Osmar, com o Chiclete com Banana programado para sair às 16h, Edy City às 16h30 e o Ilê Ayê às 17h30.

Também no circuito mais tradicional da folia, tem a Mudança do Garcia, que chega à passarela do Campo Grande por volta das 15h30. A irreverência do grupo invade o circuito com suas críticas políticas e piadas sobre os escândalos que lotam o noticiário brasileiro, além de cobrar das autoridades soluções para problemas da população.

Confira a programação completa do Circuito Osmar (Campo Grande)

Circuito Dodô

O dia é de grandes atrações da Axé Music no Circuito Dodô (Barra/Ondina), quando alguns dos principais nomes da atualidade saem em sequência. Os Filhos de Gandhy são os primeiros do dia, às 15h, seguidos pelas Filhas de Gandhy. Logo depois, às 16h, é a vez de Bell Marques arrastar a massa.

Ivete Sangalo puxa o Coruja às 16h30. Logo depois a quebradeira do Harmonia do Samba promete não deixar ninguém parado. Às 17h30, é a vez de Durval Lelys, no seu primeiro Carnaval em carreira solo. O Largadinho de Claudia Leitte passa logo depois, às 18h, e Daniela Mercury puxa o Crocodilo às 18h30. Armandinho, Jammil e Timbalada adentram a noite. O úlimo bloco do dia, o Muzenza, sai às 0h.



Confira a programação completa do Circuito (Barra/Ondina)



Circuito Batatinha (Pelourinho)

Já no circuito Batatinha, blocos afro e de samba se misturam pelas ruas do Pelourinho. Confira a programação abaixo:

HORA - BLOCO - ATRAÇÃO

15h00 - COMMANCHERÊ

17h00 - O MANGUE - BAMBEIA

17h20 - FILHOS DE KORIN - EFAN BANDA AFOXÉ FILHOS DE KORIM-EFAN

17h40 - PAI BURUKÔ

18h00 - NÃO DEIXE O SAMBA ACABAR

18h20 - ORIOBÁ

18h40 - ATAOJÁ

19h00 - TAMBORES E CORES DANIEL BOMFIM / RAFAEL MANGA

19h20 - CARNAPELÔ

19h40 - GINGA DO NEGRO

20h00 - ALABÊ - BANDA SWING DO PELÔ

20h20 - ARAIYÉ

20h40 - EXPRESSÃO NEGRA - NILDES VIEIRA E BANDA EXPRESSÃO

21h00 - TOMALIRA - BANDA TOMALIRA

21h20 - AFROBOGUM - SAMBA BOMBOCADO E CONVIDADOS

21h40 - INSABÁ MAZÁ

22h00 - CORISCO - SAMBA CORISCO

22h20 - FURACÃO ALEGRIA - BANDA FURACÃO ALEGRIA

22h40 - QUILOMBO

23h00 - FILHAS D'OXUM

