Saulo traz Pipoca pra Barra e agita foliões no segundo dia do Carnaval

O cantor Saulo estreou a sua Pipoca nesta sexta-feira, 9, no segundo dia oficial do carnaval de Salvador, desfilando no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Uma multidão de fãs acompanhou o artista, que cantou sucessos da época da banda Eva e também outras músicas que fazem parte da história da Axé Music.

Antes de chegar ao Cristo, Saulo encontrou a cantora Carla Cristina em um dos camarotes e aproveitou para fazer um dueto na música "Eva", levando o público ao delírio.

Além destas, Saulo também apresentou "Malandrinha", de Edson Gomes, e fez uma homenagem aos "mestres" Luiz Caldas e Ademar (Furtacor), com "Terra Nossa".

A dentista Michelle Graciette é fã há muitos anos e saiu de casa na intenção de acompanhar a Pipoca do cantor. "Ele é um artista muito diversificado e tem uma energia muito bacana, que consegue transmitir isso para os fãs. Ele agrega músicas de outros artistas para dentro do estilo dele", ressalta.

