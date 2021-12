Saulo: “Eu acredito em igualdade pela diversidade. A pipoca é sonho na rua”

Nos últimos anos, o cantor baiano Saulo quebrou as amarras do Carnaval de Salvador e rompeu contratos com os blocos de trio. A decisão foi um divisor de águas na carreira do artista, que, hoje, é um dos cantores que toca o maior número de vezes durante a festa para o folião pipoca. Abaixar as cordas e arrastar a massa na avenida, na opinião de Saulo, é um ato de liberdade: “Eu acredito em igualdade pela diversidade, a pipoca é sonho na rua”.

Para muitos foliões, o desfile da pipoca do cantor Saulo é um dos momentos mais celebrados no Carnaval. Não é para menos. Todos os anos, o trio elétrico do artista lota as ruas dos circuitos por onde desfila. A passagem do cantor reúne todos os públicos na apresentação que talvez seja a mais democrática da festa de Salvador.

É esse espírito de liberdade que fez com que ele iniciasse, em 2013, a própria pipoca. Ao romper as amarras com os blocos de corda, ele evidencia o sentimento de autonomia que define como “sonho”. “Eu acredito em igualdade pela diversidade, e a pipoca é isso com liberdade. É sonho na rua”, afirmou. Para ele, esses momentos são de emoção. “Eu penso na minha vivência”, pontuou.

Desde as canções da Banda Eva até sucessos da carreira solo, Saulo sempre teve uma missão: fazer o público sorrir. Em troca, os “FGAIMV” (Feios e Gostosas Amores Infinitos da Minha Vida), como ele denomina os fãs, renomearam o Beco do Eva, que fica ao lado da Igreja do Rosário, na Av. Sete de Setembro, para Beco de Saulo.

“Este ano, eles podem esperar entrega total nas minhas apresentações. Vou estar inteiro, solar!”, garantiu o “Baiuno”. Além dos três dias de apresentação no Carnaval de Salvador, o cantor também fará shows em Pernambuco e Brasília. “Para encarar essa maratona, eu tento estabelecer um condicionamento. Dar uma atenção ao corpo físico. O resto é alma, emoção”, descreveu Saulo.

Ao longo da carreira, ele conquistou uma legião de fãs, e quanto maior o trabalho, maior a espera do público. “É, sim, uma grande responsabilidade, mas eu também sempre espero e busco mais de mim. Só aprendi a ser amigo da expectativa e da responsabilidade, mas sempre de uma forma leve e verdadeira”, pondera.

Não é à toa que ele é considerado uma das maiores vozes do Carnaval. Com oito prêmios de Melhor Cantor da folia (2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 e 2016), ele também já foi eleito Melhor Puxador de Trio, em 2010.

Grandes hits da música baiana foram executados por ele. Raiz de todo bem – eleita a música do Carnaval do ano passado –, Preta, Agradecer são exemplos de canções que agitaram a folia momesca. Apesar de ser um veterano na festa, a mudança no estilo do cantor, ao ter mais autonomia na carreira solo, tornou-o um dos maiores representantes da nova geração da axé music.

“Levando adiante a história desse ritmo, sinto que sempre fiz o meu melhor. Nunca deixei de fazer e acreditar, por me identificar mesmo. Sinto que estou num caminho iluminado, fazendo minha música. Sou um cantor de uma banda de axé, ritmo de percussão”, contou.

Talento não falta ao cantor, que não se restringe ao público adulto. Em 2008, ele lançou, em parceria com Ivete Sangalo, o álbum Casa amarela, direcionado às crianças.

Quantos aos planos e projetos para o futuro, Saulo é só trabalho e amor: “Pari o terceiro disco, mais um filho amado, O Azul e o Sol. A partir de agora, vou falar sobre ele, pensar num desenho pra viajar com ele. Quero continuar a criar, reexistir. Viver cantando”. Então, aumenta o som!

adblock ativo