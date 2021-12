Saulo emociona pipoca no circuito Barra-Ondina

O folião pipoca se esbaldou nesta sexta-feira, 5, no circuito Dodô (Barra-Ondina). É que das 24 atrações previstas, pelo menos a metade saiu sem cordas.

Grandes nomes da axé music, como Saulo, Daniela Mercury, Aline Rosa, É o Tchan e de Léo Santana, fizeram a festa de centenas de foliões que acompanharam os trios até Ondina. Na fila dos trios, estavam previstos ainda trios puxados por cantores como Luiz Caldas, Baby do Brasil e A Vingadora.

O sol ainda estava forte quando Saulo deixou o Farol da Barra, acompanhado de um tapete de foliões. O cantor prestou homenagem a Gilberto Gil, em frente ao Camarote 2222, cantando "Toda Menina Baiana" e "Vamos Fugir".

"Se meu carnaval acabasse agora, eu já estaria feliz da vida. Essa pipoca está demais", comemorou Saulo, antes de cantar vários sucessos da Banda Eva.

A estudante Flavia Souza, 24, e o funcionário público Felipe Oliveira, 25, foram para a Barra para acompanhar o cantor Márcio Victor. "Acho massa ter tanto bloco sem cordas, porque abre espaço para todo mundo. Tem quem não pode pagar e quem nem queira", disse.

A noite já havia caído quando o Psirico chegou ao Farol e levou com ele uma multidão. Quase todas as atrações saíram com atrasos.

A banda Psirico também puxou trio sem cordas na Barra-Ondina (Foto: Raul Spinassé l Ag. A TARDE)

adblock ativo