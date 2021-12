Saulo e Timbalada são destaques do Campo Grande no quinto dia da folia

O Campo Grande, que atrai cada vez menos grandes artistas da axé, foi praticamente da Timbalada e de Saulo neste domingo, 26, quinto dia oficial do Carnaval de Salvador.

O ex-vocalista da Banda Eva agradeceu a oportunidade de ter puxado um bloco sem corda patrocinado pelo governo do estado. Ele atraiu um grande público de foliões pipocas e aqueles que usam a própria varanda de casa como camarote ao longo do percurso. Faixas e mensagens de carinho eram enviadas para Saulo, que fazia questão de falar com o público.

"Se apresentar no Campo Grande é uma grande felicidade, e a Timbalada sempre faz questão de se apresentar aqui nesses 25 anos de história", disse Denny, da Timbalada, antes do desfile do bloco Coruja começar. Com Milane Hora, ele colocou o Campo Grande para pular com sucessos como "Obaluaê", "Se Você se for" e "Água Mineral."

Acidente no Inter

O Psirico chegou no bloco Inter e comandou a festa com "Mulheres no Poder", uma das apostas de Márcio Victor para a música do Carnaval.

Durante o trajeto, um cordeiro caiu emabixo do trio elétrico. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado. Márcio Victor parou o desfile para o atendimento do cordeiro. Após o socorro do Corpo de Bombeiros, a banda seguiu a festa.

Felipe Escandurras também se apresentou e levou o público ao delírio com a música "Doce", composição dele que está na voz de Ivete Sangalo.

Segunda de mais música

A segunda-feira, 27, ainda será de muita música no Carnaval do Campo Grande. A festa começa 11h, com a Celebração na Palma da Mão.

Depois, Saulo vai se apresentar mais uma vez, além do Psirico, no Muquiranas, e Igo Kanário, dentre outras atrações.

