Saulo, Armandinho e Magary puxam trio sem corda hoje; confira

Saulo e Armandinho são algumas das atrações da axé music, patrocinadas pelo Estado, que puxarão trios sem cordas neste domingo, 26.

No Circuito Osmar (Campo Grande), o folião poderá curtir os trios comandados por Saulo e Gerônimo. Já no circuito Dodô (Barra), Armandinho, Magary Lord e Sarajane também puxarão trios sem cordas.

Ainda neste domingo, diversas atrações farão parte da programação do Circuito Batatinha, no Pelourinho, entre elas o "As Bahias" e a "Cozinha Mineira", Tassia Reis e Liniker, BNegão, Larissa Luz, Ellen Oléria, e Bailinho de Quinta.

adblock ativo