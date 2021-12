São registrados mais de 190 casos de DSTs no Carnaval

O balanço parcial do projeto 'Fique Sabendo' contabiliza no penúltimo dia da folia em Salvador, esta segunda-feira, 1.920 testes rápidos realizados, 17 diagnósticos positivos para HIV, 159 reagentes para sífilis, além de 3 para hepatites virais.

O posto da Rua Dias D’Ávila, na Barra, foi o local que mais realizou testes (1.068), seguido da unidade do Multicentro Carlos Gomes (852). As unidades funcionam até esta terça-feira, 5, das 9h às 21h, no Centro, e das 12h às 22h, na Barra. Aqueles que obtiverem sorologia positiva contam com a assistência, que realiza a triagem e os encaminha para diagnóstico, exames e tratamento nas unidades de referência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Prevenção

SMS já distribuiu um pouco mais de um milhão de preservativos masculinos nos circuitos oficiais da festa alertando aos foliões sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Além do preservativo a SMS disponibiliza ainda a "pílula do dia seguinte" para as mulheres que tenham tido relações sexuais consentida sem proteção anticoncepcional ou camisinha.

